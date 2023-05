Hair Fall Control: हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे हैं? तो घर पर बनाकर लगाएं ये रामबाण हेयर मास्क

How To Make Hair Fall Control Mask: बाल आपकी खूबसूरती में चार-चांद लगाते हैं. लेकिन आज की लाइफस्टाइल, खान-पान और प्रदूषण के चलते बालों का झड़ना एक आम समस्या बन गया है. साथ ही इससे आपके बाल धीरे-धीरे पतले होते जा रहे हैं. ऐसे में आप गंजेपन के शिकार भी हो सकते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए झड़ते बालों को रोकने और बालों के विकास को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल हेयर फॉल कंट्रोल मास्क बनाने की विधि लेकर आए हैं. इस हेयर मास्क की मदद से आपके बाल मजबूत, लंबे, घने व खूबसूरत बनाने में मदद मिलती है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Hair Fall Control Mask) हेयर फॉल कंट्रोल मास्क कैसे बनाएं.....

हेयर फॉल कंट्रोल मास्क बनाने की आवश्यक सामग्री-

नीम की पत्तियां 10-15

अलसी के बीज 2 चम्मच

सरसों/अरंडी का तेल 2 चम्मच

लौंग 5-7

कॉफी पाउडर 1 चम्मच

हेयर फॉल कंट्रोल मास्क बनाने के लिए आप सबसे पहले एक पैन लें.

फिर आप इसमें एक गिलास पानी डालें और गैस पर गर्म होने के लिए रख दें.

इसके बाद आप इसमें नीम की पत्तियां, अलसी के बीज, लौंग, कॉफी और सरसों का तेल डाल दें.

फिर आप इन सारी चीजों को कम से कम 5-7 मिनट तक उबलने दें.

इसके बाद आप गैस को बंद करके मिक्चर को छानकर ठंडा होने के लिए छोड़ दें.

अब आपका हेयर फॉल कंट्रोल मास्क बनकर तैयार हो चुका है. हेयर फॉल कंट्रोल मास्क कैसे इस्तेमाल करें? (How To Apply Hair Fall Control Mask)

हेयर फॉल कंट्रोल मास्क को लेकर आप अपने बालों की जड़ों और लेंथ में लगाएं.

फिर आप इसको लगभग 30 मिनट तक बालों में लगाकर छोड़ दें.

इसके बाद आप एक माइल्ड शैंपू की मदद से बालों को धोकर साफ कर लें.

अच्छे रिजल्ट के लिए आप इस हेयर मास्क को 2 हफ्तों में एक बार जरूर आजमाएं. हेयर फॉल कंट्रोल मास्क को लगाने के फायदे (Benefits Of Hair Fall Control Mask)

इससे आपके बाल जड़ों से मजबूत बनते हैं.

इस हेयर मास्क के रेगुलर उपयोग से हेयर ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है.

ये हेयर मास्क बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाता है.

इससे डैंड्रफ और इची स्कैल्प की समस्या से छुटकारा मिलता है.

ड्राई और फ्रिजी हेयर के लिए भी हेयर मास्क लाभकारी है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)