Hair Styling: बनाना चाहते हैं Celebrity हेयर स्टाइल्स, तो घर पर बना लें ये Hair Styling Gel

How to make hair styling gel: एलोवेरा एक ऐसा आइटम है जिसको पुराने समय से ब्यूटी प्रसाधनों के लिए उपयोग किया जाता रहा है. एलोवेरा से बने कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको आसानी से देखने को मिल जाते हैं. एलोवेरा को आमतौर पर लोग स्किन केयर जैसे- फेस मास्क, फेस पैक, शीट मास्क या कई अन्य तरीकों से इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या कभी आपने एलोवेरा की मदद से हेयर स्टाइलिंग जेल बनाया है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए घर पर हेयर स्टाइलिंग जेल बनाने की आसान विधि लेकर आए हैं. इस जेल की मदद से आप अपने बालों को कोई भी हेयर स्टाइल दे सकती हैं. इससे आपके बालों में स्टाइल करना आसान हो जाता है. इसके साथ ही इससे आपके बाल डीप नरिश भी रहते हैं जिससे आप बालों की कई समस्याओं से बचे रहते हैं, तो चलिए जानते हैं हेयर स्टाइलिंग जेल (How to make hair styling gel) कैसे बनाएं.....

हेयर स्टाइलिंग जेल बनाने की आवश्यक सामग्री-

गुलाब जल 3-4 बड़े चम्मच

एलोवेरा जेल 1 बड़ा चम्मच

विटामिन ई तेल 1 छोटा चम्मच गुलाब जल 3-4 बड़े चम्मचएलोवेरा जेल 1 बड़ा चम्मचविटामिन ई तेल 1 छोटा चम्मच हेयर स्टाइलिंग जेल कैसे बनाएं? (How to make hair styling gel)

हेयर स्टाइलिंग जेल को बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल ले.

फिर आप इसमें गुलाब जल, एलोवेरा जेल और विटामिन ई ऑयल डालें.

इसके बाद आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाकर पेस्ट बना लें.

अगर आप चाहें तो विटामिन ई ऑयल की जगह बादाम ऑयल भी उपयोग कर सकते हैं.

अब आपका हेयर स्टाइलिंग जेल बनकर तैयार हो चुका है.

फिर आप इस हेयर जेल को एक स्प्रे बोतल में भरकर स्टोर कर लें. हेयर स्टाइलिंग जेल कैसे इस्तेमाल करें? (How to use hair styling gel)

हेयर स्टाइलिंग जेल को लगाने से पहले आप शैंपू से हेयर वॉश कर लें.

फिर आप इस हेयर जेल को बालों में इस्तेेमाल करें.

इससे आपके बालों को स्टाइल करने में आसानी होती है साथ ही इससे बालों में शाइन भी आती है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|