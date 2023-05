Healthy Breafast: ब्लड शुगर को सामान्य बनाए रखता है ज्वार उपमा, नाश्ते के लिए झटपट बनाएं

How To Make Jowar Upma: ज्वार एक साबुत अनाज है जोकि मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, पोटैशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे गुणों का भंडार है. इसलिए ज्वार के सेवन से आपकी सेहत को ढेरों फायदे प्राप्त होते हैं. ज्वार को आमतौर पर लोग आटे में पीसकर खाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या कभी आपने ज्वार का उपमा बनाकर खाया है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए ज्वार उपमा बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. ज्वार एक ग्लूटन फ्री आहार है इसलिए इसके सेवन से आपको वजन घटाने में मदद मिलती है. इतना ही नहीं इससे आपका ब्लड शुगर भी सामान्य बना रहता है. इसलिए ज्वार के सेवन से आपका दिल सेहतमंद बना रहता है. ज्वार उपमा स्वादिष्ट या सेहतमंद होता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Jowar Upma) ज्वार उपमा कैसे बनाएं.....

ज्वार उपमा बनाने की आवश्यक सामग्री-

1 कप ज्वार का आटा

1/2 कप प्याज बारीक कटी

1/2 कप सूजी

1/2 कप हरे मटर उबले (वैकल्पिक)

2 टी स्पून हरी मिर्च पेस्ट

2 टेबलस्पून हरी धनिया पत्ती कटी

1-2 चुटकी हींग

1 टी स्पून राई

1 टी स्पून उड़द दाल

8-10 कढ़ी पत्ते कटे

1 नींबू

1-2 टेबलस्पून तेल

ज्वार उपमा कैसे बनाएं? (How To Make Jowar Upma)

ज्वार उपमा बनाने के लिए आप सबसे पहले प्याज और कढ़ी पत्ते को लेकर बारीक काट लें.

फिर आप मटर को भी छीलकर किसी बर्तन में डालकर उबाल लें.

इसके बाद आप एक कढ़ाई में तेल डालकर गर्म करें.

फिर आप इसमें राई और उड़द दाल डालें और कुछ सेकंड तक भून लें.

इसके बाद आप इसमें कढ़ी पत्ते और हींग डालकर कुछ सेकंड तक और भून लें.

फिर आप कढ़ाई में प्याज डालें और 1 मिनट तक भून लें.

इसके बाद आप इसमें सूजी डालकर मीडियम आंच पर भून लें.

फिर आप इसमें ज्वार का आटा डालें और चलाते हुए 2 मिनट तक भून लें.

इसके बाद आप इसमें हरी मिर्च का पेस्ट, मटर दानें, धनिया पत्ती और स्वादानुसार नमक डालें.

फिर आप इसमें 3 कप (जरुरत के मुताबिक) पानी डालकर मिलाएं.

इसके बाद आप इसको मीडियम आंच पर करीब 2-3 मिनट तक पकाएं.

फिर आप आखिर में इसमें नींबू रस डालकर मिलाएं और गैस बंद कर दें.

अब आपका स्वाद और पोषण से भरपूर ज्वार उपमा बनकर तैयार हो चुका है.