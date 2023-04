Child Health: दूध पीने में आना-कानी करता है बच्चा? तो दूध को इन 5 तरीकों से बनाएं हेल्दी और टेस्टी

How can I make milk tasty for kids: दूध को बच्चों के लिए संपूर्ण भोजन माना जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और अन्य आवश्यक खनिजों की सही मात्रा होती है- सभी पोषक तत्व जो बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं. हालाँकि, कई बच्चों को सादे दूध का स्वाद पसंद नहीं आता है और वे इससे घृणा करने लगते हैं. जहां कुछ बच्चों को थोड़े सा मनाकर एक गिलास दूध पीने के लिए राजी किया जा सकता है, वहीं कुछ अन्य इसे लेने से पूरी तरह मना कर देते हैं. बच्चों के अनुसार किसी भी भोजन को अधिक रोचक और स्वादिष्ट बनाया जा सकता है. बच्चों के लिए इस महत्वपूर्ण भोजन को कई तरह से अप्रतिरोध्य बनाया जा सकता है.

"दूध दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय पेय में से एक है. इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं और यह बेहद पौष्टिक है. यह प्रोटीन, कैल्शियम और पोटेशियम, ओमेगा -3 स्वस्थ वसा और अन्य विटामिन और खनिजों के सबसे समृद्ध स्रोतों में से एक है. मजबूत दांतों और हड्डियों के लिए, क्योंकि इसमें विटामिन डी होता है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अपरिहार्य है. ऐसे में आज हम आपको बच्चों के लिए दूध को स्वादिष्ट, अधिक आनंददायक और पौष्टिक बनाने के कई तरीके बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से बच्चे दूध से घृणा करने की वजह भागकर पीने को तैयार रहेंगे, तो चलिए जानते हैं (How can I make milk tasty for kids) बच्चों के लिए दूध को सेहतमंद और स्वादिष्ट बनाने के तरीके....... मिल्क शेक और स्मूदी

फ्रूट स्मूदी या शेक दूध को रोचक बना सकते हैं और इसके पोषण में भी सुधार कर सकते हैं. आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले फल आम, स्ट्रॉबेरी, केला और चीकू हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से किसी भी फल को दूध के साथ मिलाकर एक स्वादिष्ट और स्वस्थ संयोजन बनाया जा सकता है. दूध में फल मिलाने से मिनरल और विटामिन के साथ फाइबर की मात्रा भी बढ़ती है. फल शरीर को डिटॉक्स करने और हानिकारक विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का सबसे प्राकृतिक तरीका है. सूखे मेवे और मेवे

बादाम, किशमिश, खजूर, अखरोट, पिस्ता या काजू आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले सूखे मेवे हैं. दूध के स्वाद को और अधिक सुखद बनाने के लिए रसभरी / ब्लूबेरी जैसे कैंडिड ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं. सूखे मेवे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और दूध में अच्छी मात्रा में फाइबर, विटामिन और खनिज मिलाते हैं. हल्दी वाला दूध

हल्दी और दूध का संयोजन सर्दी और खांसी के लिए बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं. दो सप्ताह में एक बार या जब भी बच्चे को सर्दी के लक्षण हों, हल्दी वाला दूध दे सकते हैं. यह गर्मी के बजाय बरसात और सर्दी के मौसम के लिए उपयुक्त है. यह हल्दी वाला दूध छोटे बच्चों को एक साल के बाद दिया जा सकता है. शुरुआत में थोड़ी मात्रा से शुरू करें और तैयार करने के लिए हमेशा जैविक शुद्ध हल्दी पाउडर का उपयोग करें. अनाज मिलाते हैं

पोर्रिज बनाने के लिए लगभग किसी भी अनाज के लिए दूध को खाना पकाने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. यह सुनिश्चित कर सकता है कि बच्चे को न केवल दूध से प्रोटीन, खनिज, कैल्शियम और विटामिन मिलते हैं बल्कि अनाज से कार्बोहाइड्रेट और अन्य खनिज/विटामिन भी मिलते हैं. कुछ उदाहरण हैं रागी माल्ट, दलिया, उड़द मिल्क मिक्स, सूजी मिक्स दलिया. Avocados हैश शहद दूध मिश्रण के साथ

Avocados आहार फाइबर के साथ-साथ प्रोटीन, वसा, कई खनिजों और विटामिनों का समृद्ध स्रोत है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर है और शहद के साथ मिलकर यह प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में भी मदद करता है, कब्ज से राहत देता है और एक अच्छा स्वाद भी प्रदान करता है। (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|