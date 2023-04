Weight Loss Diet: नाश्ते में बनाएं हेल्दी पोहा मसाला डोसा, बढ़ते वजन को कंट्रोल करने में मिलेगी मदद

How To Make Poha Masala Dosa: पोहा चावल से बनाया गया फूड आइटम है जिसको लोग आमतौर पर नाश्ते और स्नैक में खाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या कभी आपने पोहा मसाला डोसा का स्वाद चखा है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए पोहा मसाला डोसा बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. पोहा मसाला डोसा स्वाद में बहुत टेस्टी लगता है. इसको आप कुछ ही मिनटों में आसानी से तैयार कर सकते हैं. अगर आपको कुछ हल्का खाने का मन है तो पोहा मसाला डोसा एक बेस्ट ऑप्शन है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Poha Masala Dosa) पोहा मसाला डोसा कैसे बनाएं.....

पोहा मसाला डोसा बनाने की आवश्यक सामग्री-

पोहा 1 कटोरी

दही 2 चम्मच

शिमला मिर्च 1 बारीक कटी हुई

प्याज 1 बारीक कटी हुई

हरा धनिया बारीक कटा हुआ

बेकिंग सोडा 1 छोटा चम्मच

सांभर मसाला 1 चम्मच

पानी

तेल

पोहा मसाला डोसा बनाने के लिए आप सबसे पहले पोहा लें.

फिर आप इसको मिक्सर जार में डालें और हल्का दरदरा पीस लें.

इसके बाद आप इसमें दही और हल्का सा पानी डालकर एक बार और ग्राइंड कर लें.

फिर आप इसमें बेकिंग सोडा और हल्का सा नमक डालकर मिलाएं.

अब आपका डोसे का बैटर बनकर तैयार हो चुका है.

फिर आप तवे या पैन को गैस पर गर्म होने के लिए रखें.

इसके बाद आप तवे पर हल्का पानी छिड़ककर साफ कपड़े पोंछें.

फिर आप तवे पर एक कटोरी डोसे के बैटर डालकर गोल गोल फैलाएं.

इसके बाद आप गैस को मीडियम आंच पर सेट कर लें.

फिर आप डोसे पर सांभर मसाला छिड़क दें.

इसके बाद आप इसके ऊपर शिमला मिर्च, प्याज और हरा धनिया डाल दें.

अगर आप चाहें तो अपनी मनपसंद सब्जियां भी डाल सकते हैं.

फिर आप डोसे पर नमक छिड़के और चारों ओर तेल डालकर पकाएं.

अब आपका टेस्टी और क्रिस्पी पोहा मसाला डोसा बनकर तैयार हो चुका है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं