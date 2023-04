Healthy Sweet: ग्लूटन फ्री होता है डिलीशियस रागी केक, बढ़ते वजन और डायबिटीज को भी करेगा कंट्रोल

How To Make Ragi Cake: रागी एक साबुत अनाज है जोकि ग्लूटन फ्री होता है. रागी कैल्शियम, प्रोटीन और डाइटरी फाइबर जैसे पोषक तत्वों का भंडार होता है. इसके सेवन से आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने में मदद मिलती है. रागी को खाने डायबिटीज पेशेंट के लिए बेहद लाभकारी होता है. इसके अलावा रागी खाने से आपके शरीर में खून की कमी को भी पूरा करने में मदद मिलती है. इसलिए रागी को आमतौर पर रोटी बनाकर खाते हैं. लेकिन क्या कभी आपने रागी का केक बनाकर खाया है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए रागी केक बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. रागी केक स्वाद में बहुत लाजवाब लगता है. इसको आप वेट लॉस जर्नी के दौरान भी बनाकर खा सकते हैं. इसको बनाना भी काफी आसान होता है, तो चलिए जानते हैं रागी केक (How To Make Ragi Cake) कैसे बनाएं....

रागी केक बनाने की आवश्यक सामग्री- 3/4 कप रागी आटा

3/4 कप गेहूं आटा

1 टेबलस्पून इलायची पाउडर

1 कप गुड़/चीनी

1/3 कप दही

3/4 कप दूध

1 टी स्पून बेकिंग पाउडर

1/2 टी स्पून बेकिंग सोडा

2/3 कप तेल

1/8 टी स्पून नमक (स्वादानुसार) रागी केक कैसे बनाएं? (How To Make Ragi Cake) रागी केक बनाने के लिए आप सबसे पहले ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट तक प्रीहीट करें.

इसेक बाद आप एक 7-8 इंच के पैन को घी से ग्रीस करके पार्टमेंट पेपर को बिछा दें.

फिर आप एक बर्तन में रागी का आटा और गेहूं का आटा छान लें.

इसके बाद आप आटे में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक डालें.

फिर आप इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाकर अलग रख दें.

इसके बाद आप एक बाउल में चूरा किया हुआ गुड़ और तेल डालें.

फिर आप इसमें फेंटी हुई दही डालकर अच्छी तरह से मिला लें.

इसके बाद आप इसमें धीरे-धीरे करते हुए दूध डालकर मिला दें.

फिर आप तैयार मिक्चर आटे के मिक्चर में धीरे-धीरे डालते हुए सारी चीजों को अच्छे से मिला दें.

इसके बाद आप एक ट्रे को घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लें.

फिर आप इस मिक्चर को थोड़ी देर सेट होने के लिए छोड़ दें.

इसके बाद आप इस ट्रे को प्रीहीटेड ओवन में करीब 25 से 30 मिनट तक बेक करें.

फिर आप इसको निकालकर करीब 15 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ दें.

इसके बाद आप इसको ट्रे से निकालकर अलग कर लें.

अब आपकी स्वाद और पोषण से भरपूर रागी केक बनकर तैयार हो चुका है.

फिर आप केक को कद्दूकस सफेद चॉकलेट और काजू कतरन से गार्निश करके सर्व करें.