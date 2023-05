Summer Recipe: गर्मियों में लू लगने से बचाए रखेगा कच्ची केरी रिंग्स, ये रही झटपट रेसिपी

How To Make Raw Kerry Rings: कच्चा आम प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक और कॉपर जैसे गुणों से भरपूर होता है. इसके सेवन से पाचन, गैस, आंखों में सूजन और डायरिया जैसी समस्याओं में राहत प्रदान होती है. इसलिए आमतौर पर कच्ची केरी को लोग चटनी या खटाई के तौर पर बनाकर खाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या कभी आपने कच्ची केरी रिंग्स ट्राई किया है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए कच्ची केरी रिंग्स बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. कच्ची केरी रिंग्स स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी होती है. इसके सेवन से आप गर्मियों में लू लगने से बचे रहते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make Raw Kerry Rings) कच्ची केरी रिंग्स कैसे बनाएं.....

कच्ची केरी रिंग्स बनाने की आवश्यक सामग्री-

4 कच्चा आम

1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर

स्वादानुसार नमक

1 छोटा चम्मच जैतून का तेल

2 चम्मच इमली का पानी 4 कच्चा आम1 चम्मच लाल मिर्च पाउडरस्वादानुसार नमक1 छोटा चम्मच जैतून का तेल2 चम्मच इमली का पानी कच्ची केरी रिंग्स कैसे बनाएं? (How To Make Raw Kerry Rings)

कच्ची केरी रिंग्स बनाने के लिए आप सबसे पहले आम को धो लें.

फिर आप आम को काटकर इसके बीज निकालकर गोल-गोल रिंग्स में काट लें.

इसके बाद आप एक बाउल में 1 चम्मच लाल मिर्च और स्वादानुसार नमक डालकर मिलाएं.

फिर आप इसमें कच्ची केरी को डालें और अच्छी तरह से मिला लें.

इसके बाद आप इसमें जैतून का तेल और इमली का पानी डालकर मिलाएं.

फिर आप इसको करीब 5 से 10 मिनट तक ओवन में बेक करने के लिए रख दें.

अब आपकी स्वादिष्ट कच्ची केरी रिंग्स बनकर तैयार हो चुके हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|