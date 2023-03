Breakfast Recipe: दिन की शुरूआत करें तंदूरी पनीर रोल के साथ, एनर्जी से भरपूर रहेगा शरीर

How To Make Tandoori Paneer Roll: पनीर एक डेयरी प्रोडक्ट है जोकि हाई प्रोटीन से भरपूर होता है। पनीर खाने में भी बहुत टेस्टी होता है इसलिए पनीर से बनी डिशेज खाने के लोग दीवाने रहते हैं. आमतौर पर पनीर की कई डिशेज जैसे- पनीर पराठा, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, शाही पनीर और पनीर टिक्का आदि को लोग खूब पसंद करते हैं. लेकिन क्या कभी आपने तंदूरी पनीर रोल ट्राई किया है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए तंदूरी पनीर रोल बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. तंदूरी पनीर रोल स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है. इसको आप नाश्ते में झटपट बनाकर खा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं पनीर कोफ्ता (How To Make Tandoori Paneer Roll) बनाने की विधि....

तंदूरी पनीर रोल बनाने की आवश्यक सामग्री- 1 कप पनीर टुकड़े

1/4 कप प्याज

1/4 कप टमाटर कटा

1/4 कप शिमला मिर्च कटी

1 टी स्पून अदरक-लहसुन पेस्ट

1 कप दही

1/2 टी स्पून हल्दी

1 टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च

2 टी स्पून तंदूरी मसाला

4-5 मैदे की रोटी

जरूरत के मुताबिक तेल

स्वादानुसार नमक तंदूरी पनीर रोल कैसे बनाएं? (How To Make Tandoori Paneer Roll) तंदूरी पनीर रोल बनाने के लिए आप सबसे पहले पनीर लें.

फिर आप इसको एक-एक इंच के टुकड़ों में काट लें.

इसके बाद आप टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च को भी धोकर टुकड़े कर लें.

फिर आप एक बर्तन में दही डालकर अच्छी तरह से फेंट लें.

इसके बाद आप दही में हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और तंदूरी मसाला डालकर मिलाएं.

फिर आप इसमें पनीर के टुकड़े, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च डालकर मिलाएं.

इसके बाद आप इसको करीब 30 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए रख दें.

फिर आप एक नॉनस्टिक तवे को मीडियम आंच पर गर्म करें.

इसके बाद आप इस पर थोड़ा सा तेल डालकर चारों तरफ फैला दें.

फिर आप इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और थोड़ी देर तक भून लें.

इसके बाद आप इसमें मैरिनेट पनीर और बाकी की सामग्री डालें.

फिर आप इसको करीब 4 से 5 मिनट तक सुनहरा होने तक पकाएं.

इसके बाद जब प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च नरम हो जाएं तो आप गैस बंद कर दें.

फिर आप मैदे की रोटी बनाकर उसमें फ्राइड पनीर का मिश्रण रखें.

इसके बाद आप मिक्चर को रोटी के एक चौथाई हिस्से में रखकर साइड से रोल करें.

अब आपका स्वाद से भरपूर तंदूरी पनीर रोल बनकर तैयार हो चुका है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं