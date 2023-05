Hair Growth: बालों में इस्तेमाल करें चाय पत्ती का पानी, रूखे बालों में चमक रहेगी बरकरार

How To Make Tea Leaves Hair Water: आज के समय की लाइफस्टाइल, खान-पान और बढ़ते प्रदूषण का आपकी सेहत के साथ-साथ बालों पर भी काफी बुरा असर पड़ता है. इससे आपके बाल पतले, टूटने, सफेद, डेंड्रफ और ग्रीसी नजर आते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए चाय पत्ती हेयर वॉटर बनाने की विधि लेकर आए हैं. चायपत्ती में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक जैसे गुण मौजूद होते हैं जोकि बालों की चमक को बरकरार रखने में मददगार होता है. इससे आपके बालों को मजबूती प्रदान करता है. इसके साथ ही इससे ग्रोथ को बूस्ट करने में भी मदद मिलती है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Tea Leaves Hair Water) टमाटर हेयर मास्क कैसे बनाएं.....

चाय पत्ती हेयर वॉटर बनाने की आवश्यक सामग्री-

1-2 टी बैग्स चाय पत्ती

पानी चाय पत्ती हेयर वॉटर कैसे बनाएं? (How To Make Tea Leaves Hair Water)

चाय पत्ती हेयर वॉटर बनाने सबसे पहले एक बाउल लें.

फिर आप इसमें दो कप पानी डालकर उबाल लें.

इसके बाद आप इसमें टी-बैग्स या खुली चाय पत्ती डालकर मिलाएं.

फिर आप इसको 4-5 मिनट तक पानी में ही छोड़ दें.

अब आपका चाय पत्ती हेयर वॉटर बनकर तैयार हो चुका है. चाय पत्ती हेयर वॉटर कैसे इस्तेमाल करें? (How To Apply Tea Leaves Hair Water)

चाय पत्ती हेयर वॉटर से बालों को धोने से पहले शैंपू कर लें.

फिर आप तैयार वॉटर से अपने बालों को धो लें.

इससे आपके बाल शायनी दिखने लगते हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)