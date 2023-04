Night Cream: घर पर बनाएं विटामिन सी नाइट क्रीम, स्किन रहेगी इवन टोन और ग्लोइंग

How To Make Vitamin C Night Cream: हर कोई जवां और चमकदार त्वचा पाने की चाहत रखता है. ऐसे में विटामिन सी एक ऐसा स्रोत है जो आपकी स्किन को ढेरों लाभ प्रदान करता है. इसलिए आज हम आपके लिए विटामिन सी नाइट क्रीम बनाने की विधि लेकर आए हैं. इस नाइट क्रीम को संतरा, एलोवेरा और ग्लिसरीन की मदद से बनाया जाता है. इसलिए इस क्रीम के इस्तेमाल से आपकी स्किन डीप नरिश रहती है जिससे आपकी त्वचा हाइड्रेटेड बनी रहती है. इसके अलावा स्किन को लंबे समय तक जवां और ग्लोइंग बनाए रखता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Vitamin C Night Cream) विटामिन सी नाइट क्रीम कैसे बनाएं......

विटामिन सी नाइट क्रीम बनाने की आवश्यक सामग्री-

1 संतरा

2 चम्मच एलोवेरा जेल

1 चम्मच ग्लिसरीन 1 संतरा2 चम्मच एलोवेरा जेल1 चम्मच ग्लिसरीन विटामिन सी नाइट क्रीम कैसे बनाएं? (How To Make Vitamin C Night Cream)

विटामिन सी नाइट क्रीम बनाने के लिए आप सबसे पहले संतरा लें.

फिर आप इसको छीलकर छिलकों को एक पैन में डालकर उबाल लें.

इसके बाद आप इसको ठंडा होने के लिए अलग रख दें.

फिर जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसमें एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन डालें.

इसके बाद आप इस मिक्चर को अच्छी तरह से ब्लेंड करके स्मूद बना लें.

फिर आप इसमें बचा हुआ संतरे का रस डालकर अच्छी तरह से मिला लें.

इसके बाद आप इसको एक कांच के छोटे कंटेनर में भरकर स्टोर कर लें.

फिर आप इसको सेट होने के लिए रखकर छोड़ दें. विटामिन सी नाइट क्रीम कैसे इस्तेमाल करें? (How To Use Vitamin C Night Cream)

विटामिन सी नाइट क्रीम को लगाने से पहले रोजाना रात को अपने फेस को वॉश कर लें.

फिर आप थोड़ी सी क्रीम को लेकर फेस की हल्की सी मसाज करें.

इसके बाद आप इसको रात को लगाकर सो जाएं.

इसके रोजाना इस्तेमाल से आपको यंग और ग्लोइंग स्किन प्राप्त होती है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|