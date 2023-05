Healthy Paratha: वेट लॉस के लिए बेस्ट हैं ये High Protein Paratha, नाश्ते में ऐसे करें तैयार

How To Palak Paneer Paratha: पराठा भारत का पारंपरिक आहार है इसलिए पराठे की आपको कई वैराइटीज जैसे- आलू पराठा, गोभी पराठा, दाल पराठा, मेथी पराठा या राजमा पराठा आदि. लेकिन क्या कभी आपने पालक-पनीर के कॉम्बिनेशन वाला पराठा ट्राई किया है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए पालक पनीर पराठा बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. पालक और पनीर दोनों ही हाई प्रोटीन और फाइबर युक्त होते हैं. इसलिए ये स्वादिष्ट होने के साथ ही पोषण से भी भरपूर होता है. पालक पनीर पराठा के साथ आप दिन की हेल्दी शुरूआत कर सकते हैं. इसको बनाना भी काफी सरल होता है, तो चलिए जानते हैं पालक पनीर पराठा (How To Palak Paneer Paratha) कैसे बनाएं....

पालक पनीर पराठा बनाने की आवश्यक सामग्री-

आटा 11/2 कप

घी 1 छोटा चम्मच

स्वादानुसार नमक

पालक की प्यूरी 3/4 कप

फिलिंग के लिए-

पनीर 3/4 कप

भुना जीरा पाउडर 1/2 छोटा चम्मच

लहसुन 1 छोटा चम्मच तला हुआ

स्वादानुसार नमक

धनिया 2 बड़े चम्मच

पालक पनीर पराठा कैसे बनाएं? (How To Palak Paneer Paratha)

पालक पनीर पराठा बनाने के लिए आप सबसे पहले एक परात में आटा लें.

फिर आप आटे में आवश्यकतानुसार पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें.

इसके बाद आप इस आटे को सेट होने के लिए कम से कम 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें.

इसके बाद आप एक बाउल में फिलिंग वाली सारी सामग्री डालकर अच्छे से मिला लें.

फिर आप आटे की लोई बनाकर बेलें और उसमें घी लगाएं.

इसके बाद आप रोटी में पनीर की स्टफिंग करके फोल्ड करें.

फिर आप इसको पराठे की तरह बेल लें.

इसके बाद आप एक तवे पर बेले पराठे को डालें.

फिर आप इसको दोनों तरफ से घी लगातक सुनहरा होने तक बेल लें.

अब आपका पालक पनीर पराठा बनकर तैयार हो चुका है.

अब आपका पालक पनीर पराठा बनकर तैयार हो चुका है.

फिर आप इसको सुबह के नाश्ते में गर्मागर्म चाय के साथ सर्व करें.