Skin Care Tips: धूल-मिट्टी और गंदगी ने बिगाड़ दिया है चेहरे का हुलिया? ये स्किन केयर टिप्स आएंगी आपके काम

How To Protect skin from dust and dirt: हर कोई बेदाग और निखरी त्वचा पाने की ख्वाहिश रखता है. लेकिन आज के समय में बढ़ते प्रदूषण के कारण हवा में धूल-मिट्टी के कणों की संख्या काफी बढ़ गई है. इससे न सिर्फ आपकी सेहत बल्कि स्किन को भी नुकसान पहुंचता है. वायु प्रदूषण आपका स्किन बैरियर कमजोर हो जाता है जोकि स्किन में इंफ्लेमेशन, डिहाइड्रेशन, कोलेजन डैमेज, काले धब्बे और स्किन एजिंग का कारण बनता है. ऐसे में आज हम आपके लिए धूल-मिट्टी और गंदगी से स्किन को बचाए रखने के कुछ टिप्स लेकर आए हैं जिनको आजमाकर आप अपनी स्किन पर जमा गंदगी और धूल के कणों को आसानी से दूर करते स्किन को बेहतर बना सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Protect skin from dust and dirt) चेहरे को धूल-मिट्टी और गंदगी से बचाए रखने के टिप्स....

स्किम की अच्छे से सफाई करें रोजाना आपकी स्किन गंदी हवा के संपर्क में आती है ऐसे में स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए त्वचा की अच्छी तरह से सफाई करना आवश्यक होता है. ऐसे में आप स्किन की डीप क्लींजिंग करके साफ करें. अप्लाई करें विटामिन-सी सीरम फेस को क्लान करके आप अपने चेहरे पर विटामिन-सी, ई और फेरूलिक एसिड वाला सीरम जरूर अप्लाई करें. ये सारे सीरम एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं जोकि आपकी स्किन को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं. विटामिन-सी के नियमित इस्तेमाल से आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स, रिंकल्स और ढीली त्वचा को दूर करने में मदद मिलती है. मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं स्किन केयर में आप हमेशा मॉइश्चराइजर को जरूर शामिल करें. इससे आपकी स्किन अच्छी तरह से हाइड्रेटेड बनी रहती है. अगर आप स्किन को पर्याप्त मॉइश्चराइज रखते हैं तो इससे आपकी स्किन लिपिड बैरियर को मजबूती प्रदान होती है जोकि आपकी त्वचा को हवा में मौजूद प्रदूषण के कणों से बचाने में मदद करता है. अप्लाई करें सनस्क्रीन हालांकि सनस्क्रीन आपकी स्किन को प्रदूषण से सीधे तौर पर बचाने में असमर्थ होता है. लेकिन सनस्क्रीन आपकी स्किन के लिए प्रदूषण के खिलाफ रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)