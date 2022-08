How To Get Rid Of Cockroaches: कॉकरोच (Cockroach) का किचन (Kitchen) में मौजूद होना अच्छा संकेत नहीं है क्योंकि ये नाली से लेकर आपके खाने तक घूमना रहता है. कॉकरोच आपको बीमार कर सकता है. अगर आपके किचन में कॉकरोच हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए. हालांकि, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस खबर में आप कॉकरोच कैसे घरेलू नुस्खों (Cockroach Home Remedies) भगाया जाता है, इसके बारे में जान सकते हैं. अगर आपको किचन या घर में कॉकरोच हैं तो इन घरेलू नुस्खों (Home Remedies) की वजह से उनको तुरंत भगा दीजिए.

केरोसिन की मदद से भगाएं कॉकरोच

अगर आप अपने किचन से कॉकरोच भगाना चाहते हैं तो आप मिट्टी के तेल यानी केरोसिन की मदद ले सकते हैं. कॉकरोच को भगाने के लिए सबसे पहले किचन में उन घरों को चिन्हित कर लीजिए जहां कॉकरोच सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं. फिर वहां पर केरोसिन का स्प्रे कर दीजिए. केरोसिन की दुर्गंध से कॉकरोच किचन से भाग जाएंगे. हालांकि ये ध्यान रखें कि जब आप केरिसिन का स्प्रे करें तो अपनी त्वचा को ढक लें.

कॉकरोच के आंतक से मुक्ति दिलाएगी नीम

कॉकरोच को घर से भगाने का एक और कमाल का तरीका है. आप ये तो जानते ही होंगे कि नीम के पेड़ के कई फायदे होते हैं. अगर आप कॉकरोच को घर से भगाना चाहते हैं तो ये नीम आपके बहुत काम आ सकती है. कॉकरोच को भगाने के लिए नीम की पत्तियों की पानी में उबाल लें और फिर उस नीम के पानी को कॉकरोच वाली जगहों पर छिड़क दें. इस ट्रिक कॉकरोच किचन से चले जाएंगे.

बेकिंग सोडा है बहुत कारगर

कॉकरोच को घर से भगाने में बेकिंग सोडा भी आपके बहुत काम आ सकता है. कॉकरोच अगर आपको बहुत परेशान कर रहे हैं तो बेकिंग सोडा में शक्कर मिलाकर एक मिश्रण बना लें. इसके बाद कॉकरोच जहां ज्यादा आते हैं वहां पर ये मिश्रण डाल दें. चीनी कॉकरोच को आकर्षित करेगी लेकिन बेकिंग सोडा के साथ इसका मिश्रण उनके लिए जहर की तरह काम करेगा और वो मर जाएंगे. इससे आपको कॉकरोच से छुटकारा मिल जाएगा.

