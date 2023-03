Kitchen Hacks: Fridge में रखने के बावजूद आटा हो जाता है खराब, इस तरह करेंगे स्टोर तो नर्म बनेंगी रोटियां

How To Store Dough in the Fride: फ्रिज हमारी डेली लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुका है, इसके बिना हमारी लाइफ अधूरी सी लगने लगती है. भोजन को स्टोर करने और इसे फ्रेश रखने के लिए हमें रेफ्रिजरेटर की जरूरत पड़ती है. तमाम फूड आइट्म की तरह हम गूंथा हुआ आटा भी इसी में रखते हैं ताकि वक्त पड़ने पर तुरंत निकालकर रोटिंयां पकाई जा सके, लेकिन कई बार हमने देखा है कि फ्रिज में रखने के बावजूद आटे में फंगस लग जाता है या ये काला पड़ने लगता है. ऐसे में अगर आप आटे को खराब होने से बचाना चाहते हैं तो कुछ आसान किचन हैक्स आजमा सकते हैं.

गूंथे हुए आटे को स्टोर करने के तरीके 1. एयर टाइट कंटेनर में रखें

आमतौर पर लोग खुले बर्तन में आटा रखकर फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है. आप अगर आटे को एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट कर एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो ये ये कड़ा नहीं होगा और रोटियां भी नर्म बनेंगी. 2. गुनगुने पानी से आटा गूंथे

आटे को अगर गुनगुने पानी से गूंथेंगे तो न सिर्फ इसमें मौजूद बैक्टीरिया मर जाएंगे बल्कि आटा सॉफ्ट रहेगा. अब आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो फंगस लगने का खतरा काफी कम हो जाएगा. 3. आटा में मिक्स करें नमक

नमक एक बेहतरीन नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, कई सारे पैक्ड फूड में इसका इस्तेमाल किया जाता है. अगर आ चाहते हैं कि रात को ही आटा गूंथकर फ्रिज में रख लें, ताकि सुबह ऑफिस या स्कूल जाते वक्त हड़बड़ी न हो, तो ऐसे में आटे के साथ थोड़ा नमक मिला लें. ऐसा करने से माइक्रो बैक्टीरिया की ग्रोथ धीमी हो जाती है और आटा लंबे वक्त तक खराब नहीं होता. 4. आटे पर लगाएं ऑयल

आपने अक्सर फाइव स्टार शेफ के वीडियोज में देखा होगा कि वो आटा गूंथने के बाद उसमें थोड़ा कुकिंग ऑयल या घी लगा देते हैं, इससे आटा ड्राई नहीं होता और काला भी नहीं पड़ता. अगले दिन जब आप इससे रोटियां बनाएंगे तो ये मुलायम बनेंगी.