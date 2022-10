Garlic Storage: बार-बार लहसुन छीलना है परेशानी का सबब, इस तरह पेस्ट बनाकर सालभर के लिए कर लें स्टोर

How To Store Garlic Paste For Long Time: लहसुन न सिर्फ एक स्वादिष्ट सब्जी है, बल्कि ये सेहत के लिए भी काफी फायदे मानी जाती है. इसकी तासीर गर्म होती है साथ ही ये आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर भी है. इसलिए अक्सर इसे सर्दी, खांसी और जुकाम से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. लहसुन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसे छीलने में काफी वक्त और एफर्ट लगता है. ऐसे में अगर आप एक ही दिन ढेर सारे लहसुन के पेस्ट बनाकार लंबे वक्त तक स्टोर करना चाहते हैं तो हम कुछ आसान टिप्स आपसे शेयर कर रहे है.

लहसुन के पेस्ट को कैसे करें स्टोर?

सुबह के वक्त लहसुन छीलकर सब्जी बनाने में काफी वक्त लगता है, ऐसे में अगर लहसुन पहले से पीसा हुआ होगा तो आपको भोजन पकाने में हड़बड़ी नहीं होगी और आप पूरी तरह टेंशन फ्री हो जाएंगे. आइए नजर डालते हैं इस खास ट्रिक पर.

1. छुट्टी के दिन एक साथ पानी में भिगोने के बाद ढेर सारे लहसुन छील लें, अगर अकेले ये काम करना मुमकिन न हो तो परिवार की सदस्यों की मदद लें.

2. इस बात का ख्याल रखें कि पीसते वक्त सूखी और सड़ी हुई या खराब लहसुन की कलियों को हटा दें, वरना ये पेस्ट को बर्बाद कर सकती है.

3. अब आप छिले हुए लहसुन को अलग कर लें और किसी अच्छे मिक्सर ग्राइंडर में बारीक पीस लें.

4. अब ढेर सारे आइट ट्रे लें और चम्मच की मदद से लहसुन के पेस्ट को ट्रे के खानों में एक एक कर रखें.

5. अब कुछ घंटों के लिए सभी ट्रे को डीप फ्रीजर में रख दें और जमने का इंतजार करें.



6. पूरी तरह जमने के बाद लहसुन के ठंडे क्यूब्स को ट्रे से अलग कर लें और एक प्लास्टिक बैग में पैक कर लें और दोबारा फ्रीजर में रख दें.

7. जब आपको खाना पकाने के लिए लहसुन की जरूरत हो तो इसी प्लास्टिक के बैग से स्वादानुसार एक या दो क्यूब्स निकाल कर रेसेपीज में मिला लें.

8. आप चाहें तो इस तरह से लहसुन के क्यूब्स को 5 से 6 महीने तक आसानी से स्टोर कर सकते हैं.

9. अगर आपको इन गार्लिक क्यूब्स को करीब एक साल तक स्टोर करके रखना है, इसके एयर टाइट कंटेनर में रखें और ऊपर से 4 से 5 चम्मच व्हाइट विनेगर मिला लें.

10. इस तरह से आप लंबे वक्त तक गार्लिक को आइस क्यूब के फॉर्म में स्टोर कर पाएंगे, यानी रोज रोज लहसुन छीलने का झंझट खत्म.

