Peanut side effects: मूंगफली खाने के शौकीन हैं तो जान लें किन लोगों को पहुंच सकता है नुकसान

Peanut side effects: मूंगफली एक मौसमी फूड है जोकि प्रोटीन की अच्छी मात्रा से भरपूर होता है। साथ ही पीनट की तासीर गर्म होती है इसलिए सर्दियों में लोग धूप सेंकते हुए जरूरत से ज्यादा ही मूंगफली खा जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं अगर आप अधिक मात्रा में मूंगफली का सेवन करते हैं तो इससे आपकी सेहत को कई नुकसान झेलने पड़ सकते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन लोगों को मूंगफली नहीं खानी चाहिए।

अधिक मात्रा में मूंगफली के सेवन से आपका पेट खराब हो सकता है और आप कब्ज की समस्या के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा मूंगफली खाने से आपको वजन बढ़ने की भी समस्या हो सकती है, तो चलिए जानते हैं (Peanut side effects) मूंगफली खाने के नुकसान-

किन लोगों को मूंगफली नहीं खानी चाहिए? (Who should not eat peanuts)

मोटे लोग न खाएं

अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो आपको पीनट खाने से परहेज करना चाहिए क्योंकि इसमें मूंगफली में कैलोरी की ज्यादा मात्रा मौजूद होती है जिससे आपका वजन बहुत तेजी से ज्यादा बढ़ सकता है।

अपच की समस्या

जो लोग पेट से जुड़ी समस्याओं से परेशान रहते हैं इनको मूंगफली खाने से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। पीनट खाने से ऐसे लोगों को ब्लोटिंग की समस्या पैदा हो सकती है।

दिल से जुड़ी समस्याएं

अगर आप ज्यादा मूंगफली का सेवन करते हैं तो इससे हाई ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती है क्योंकि बाजार में आजकल फ्लेवर के चलते पीनट में सोडियम की मात्रा बढ़ाई जा रही है जिससे आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है।

लिवर की समस्या

ज्यादा मूंगफली खाने से आपको लिवर से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए जिन लोगों का लिवर कमजोर होता है उन लोगों को मूंगफली खाने से हमेशा बचना चाहिए।

एलर्जी की समस्या

अगर आप मूंगफली का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो इससे आपको स्किन एलर्जी की समस्या हो सकती है। इससे आपके शरीर में सूजन, लालिमा, खुजली या लाल चकत्ते हो सकते हैं। ऐसे में आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही पीनट खाएं।