Kheera Khane ka Sahi Tarika: खीरा छीलकर खाना चाहिए या बिना छीला हुआ? क्या आप जानते हैं सही तरीका, यहां जानें सही जवाब

Whether Cucumber Should be Peeled: गर्मियों का आगमन शुरू हो चुका है. इन दिनों सभी घरों में खीरा खाया जाना सामान्य बात है. इससे न केवल शरीर को विटामिन समेत कई जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं बल्कि इससे बॉडी में भी पानी की आपूर्ति बनी रहती है. वजन घटाने और शरीर को स्लिम-ट्रिम रखने में भी इसका सेवन अहम भूमिका निभाता है. इसके बावजूद अधिकतर लोगों को इसे खाने का सही तरीका नहीं पता है. वे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि इसे छीलकर खाना चाहिए या बिना छीला हुआ. आज हम आपका यह असमंजस दूर कर अहम जानकारी देते हैं. सबसे पहले ये जान लेते हैं कि खीरा खाने के फायदे क्या-क्या हैं?

खीरा खाने के फायदे (Kheera Khane ke Fayde) चेहरे की झुर्रियों को करता है कम खीरा खाने से स्किन एजिंग यानी त्वचा पर झुर्रियां पड़ने की दर धीमी हो जाती है. इसके चलते चेहरे पर हमेशा रौनक खिली रहती है और व्यक्ति जवां-जवां दिखता है. वज़न कम करने में मिलती है मदद खीरे (Kheera Khane ke Fayde) में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. जिससे पेट का पाचन तंत्र बढ़िया से काम करता है. इससे कब्ज और गैस-एसिडिटी की समस्या दूर हो जाती है. इसके सेवन से पेट भरा-भरा रहता है. शरीर में करता है पानी की आपूर्ति खीरे (Kheera Khane ke Fayde) के अंदर भरपूर मात्रा में पानी पाया जाता है, जिसके चलते उसे खाने से बॉडी हमेशा हाइड्रेट रहती है. अगर आप रोजाना खीरे का सेवन करते हैं तो शरीर में कभी भी पानी की कमी नहीं हो पाती. खीरे को खाने का सही तरीका अब बात करते हैं कि खीरे को खाने का सही तरीका (Kheera Khane ka Sahi Tarika) क्या है. क्या उसे छीलकर खाना चाहिए या बिना छीला हुआ. आयुर्वेदाचार्यों की मानें तो खीरे को छीलकर नहीं बल्कि बिना छीले खाना चाहिए. असल में उसके छिलके के अंदर ही उसके आधे गुण छिपे होते हैं, जिसे हम छीलकर दूर कर देते हैं. हालांकि खाने से पहले उसकी कड़वाहट निकाल देनी चाहिए. साथ ही साफ पानी से धो भी लेना चाहिए.