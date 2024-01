Makar Sankranti Wishes: मकर संक्रांति पर अपनों को जरूर करें याद, भेजें ये 10 मोबाइल मैसेजेज

Makar Sankranti Wishes In Hindi and English: मकर संक्रांति तब मनाया जाता है जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है. ये देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग तरह से मनाया जाता है. जैसे- उत्तरायण, खिचड़ी, पोंगल, बिगु, भोगाली बिहु आदि. कई लोग नौकरी, काम-काज या पढ़ाई कि वजह से ये त्यौहार अपनों के बीच नहीं मना पाते. ऐसे में परिवार के लोगों, दोस्तों और करीबियों को याद करना न भूलें. मोबाइल के जरिए आप सभी को मकर संक्रांति के अवसर पर शुभकामना संदेश जरूर भेजें.

1. उत्सव का मौसम आया है,



खुलकर मिलें दोस्तों और परिवार से.मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं

2. कोई काट न सके पतंग आपकी

टूटे न डोर हम दोनो के विश्वास की

चलो छू लें इस साल सूर्य की किरणें को

जैसे पतंग छू लेती है गहराई आसमान की

3. खिचड़ी और तिल के लड्डू का प्रसाद खाकर,

मकर संक्रांति का त्यौहार मनाएं.

सूर्य भगवान से सुख, समृद्धि और खुशियां मांगें

Happy Makar Sankranti 2024

4. सूर्य देव की रोशनी से जगें सकारात्मक विचार,

हंसी की गूंज से गूंजे घर-आंगन,

मकर संक्रांति का उजाला आपके जीवन में छाए,

मकर संक्रांति की शुभकामनाएं.

5. सपनों को लेकर मन में

उड़ाएंगे पतंग आसमान में ,

ऐसी भरेगी उड़ान ये पतंग,

जो भर देगी जीवन में खुशियों की तरंग,

मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं

6. Wishing you a harvest of happiness and success.

Have a sweet Makar Sankranti like til ke laddoo.

7. Wishing you a day filled with the warmth of the sun,

the joy of festivities, and the love of family and friends.

Happy Makar Sankranti

8. Makar Sankranti is a time to celebrate the richness

of harvest and the abundance of love in our lives.

Wishing you a joyous festival

9. May your Makar Sankranti be filled

with 'sky-rious' laughter and 'sun-sational' joy

10. May the auspicious occasion of Makar Sankranti

fill your life with joy, warmth, and prosperity.

Wishing you and your family a delightful festival