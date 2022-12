Christmas 2022 Cake: क्रिसमस पार्टी के लिए घर पर बनाएं ड्राई फ्रूट केक, ये रही बनाने की सिंपल विधि

How To Make Dry Fruit Cake: हर साल 25 दिसंबर यानि कि आज हर साल दुनियाभर में बड़े पैमाने पर क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। क्रिसमस के मौके पर क्रिश्चियन घरों में केक बनाने की खास परंपरा है। ऐसे में अगर आप भी क्रिसमस की खुशी को बढ़ाना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए ड्राई फ्रूट केक बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। ड्राई फ्रूट केक परिवार और दोस्तों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन का एक बेहतरीन विकल्प है। ड्राई फ्रूट केक स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी होता है। इसके साथ ही ये बहुत ही आसानी से कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार भी हो जाता है, तो चलिए जानते हैं ड्राई फ्रूट केक (How To Make Dry Fruit Cake) बनाने की विधि-

ड्राई फ्रूट केक बनाने की आवश्यक सामग्री-

1 कप मैदा

1/2 कप दही

1/4 कप दूध

1 टी स्पून बेकिंग पाउडर

1/2 टी स्पून बेकिंग सोडा

2 टेबलस्पून दूध पाउडर



4-5 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट्स (मिक्स)

1 टी स्पून वनीला एसेंस

2 टी स्पून बादाम कतरन

1/2 कप घी

1/2 कप चीनी पाउडर

1 चुटकी नमक

ड्राई फ्रूट केक कैसे बनाएं? (How To Make Dry Fruit Cake)

ड्राई फ्रूट केक बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल में मैदा को लेकर छान लें।

फिर आप इसमें बेकिंग पाउडर, दूध पाउडर और बेकिंग सोडा को भी छानकर डाल दें।

इसके बाद आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाकर मिक्चर तैयार कर लें।

फिर आप इसमें एक चुटकी नमक डालें और अच्छी तरह से मिला दें।

इसके बाद आप एक दूसरे बाउल में दही, चीनी पाउडर और घी डालकर अच्छी तरह से मिला दें।

फिर आप दही के मिक्चर में मैदे के मिश्रण को थोड़ा-थोड़ा डालते हुए मिलाएं।

इसके बाद आप इसमें ऊपर से दूध डालें और मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें।

फिर आप इसमें वनीला एसेंस डालें और अच्छी तरह से मिला लें।

इसके बाद आप इस पेस्ट में बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स डालें और अच्छी तरह से मिला लें।

फिर आप बेकिंग टीन को लेकर घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लें।

इसके बाद आप इसमें केक का तैयार बैटर डालें और जमीन पर करीब दो-तीन बार टैप करें।

फिर आप बैटर के ऊपर बादाम कतरन को लेकर अच्छी तरह से फैला लें।

इसके बाद आप इसको प्रीहीट किए ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर करीब आधा घंटे तक बेक करें।

अब आपका स्वाद और पोषण ले भरपूर ड्राई फ्रूट केक बनकर तैयार हो गया है।