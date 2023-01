Valentine's Day Special: वेलैंटाइन्स डे पर बॉयफ्रेंड के लिए बनाएं गुलाब बर्फी, रिश्ते में भर जाएगी मिठास

How To Make Rose Barfi: जल्द ही वेलैंटाइन्स डे आने ही वाला है. ऐसे में अगर आप अपने प्यार को खुश करने के बहाने ढूंढ रहे हैं तो आज हम आपके लिए गुलाब की बर्फी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. गुलाब की बर्फी को गुलाब, मेवा और ड्राय फ्रूट्स की मदद से तैयार किया जाता है. इसलिए ये टेस्टी और हेल्दी भी होती है. गुलाब की बर्फी को आप वेलैंटाइन्स डे के खास मौके पर बनाकर अपने लव को सरप्राइज कर सकते हैं. इसको बनाना भी बहुत आसान होता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Rose Barfi) गुलाब की बर्फी बनाने की विधि.....

गुलाब की बर्फी बनाने की आवश्यक सामग्री-

1 कप गुलाब की पंखुड़ियां

1 कप बादाम

1 कप नारियल (कसा हुआ)

आधा कप शुगर

आधा कप पानी

1 चम्मच शुद्ध घी

गुलाब की बर्फी कैसे बनाएं? (How To Make Rose Barfi)

गुलाब की बर्फी बनाने के लिए आप सबसे पहले गुलाब की पंखुड़ी तोड़ लें.

फिर आप इन पंखुडियों को थोड़ी देर पानी में भिगोकर रख दें.

इसके बाद आप नारियल को गर्म पानी में करीब एक से दो घंटे तक भिगोकर रख दें.

फिर आप खोया को भी लेकर अच्छे से मैश कर लें.

इसके बाद आप नारियल और गुलाब की पंखुड़ी को मिक्सर जार में डालकर दरदरा पीस लें.

फिर आप एक कढ़ाई में 100 ग्राम घी डालकर गर्म करने के लिए रख दें.

इसके बाद आप इसमें मेवा डालें और हल्का ब्राउन होने तक भून लें.

फिर आप भुने मेवा को एक बर्तन में निकालकर रख दें.

इसके बाद आप इलायची, नारियल, चीनी और खोया को डालकर हल्का ब्राउन कर लें।

फिर जब करीब 5 से 10 मिनट बाद चीनी अच्छे से मैश जाए तो इस मिक्चर को एक प्लेट में निकाल लें।

इसके बाद आप इस मिक्च के ऊपर बादाम रखें और बर्फी के शेप में काटकर ठंडा करें।

अब आपकी टेस्टी गुलाब की बर्फी बनकर तैयार हो चुकी है।

