How To Make Shakarkand Halwa: डेजर्ट में बनाएं स्वाद से भरपूर शकरकंद का हलवा, इम्यूनिटी होगी बूस्ट

How To Make Shakarkand Halwa: शकरकंद एक ऐसा फूड है जोकि स्वाद में थोड़ा सा मीठा होता है. इसको स्वीट पोटैटो के नाम से भी जाना जाता है. स्वीट पोटैटो की लोग चाट बनाकर खाना खूब पसंद करते हैं. लेकिन क्या कभी आपने शकरकंद का हलवा बनाकर खाया है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए शकरकंद का हलवा बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. शकरकंद खाने से आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है. इसके साथ ही इससे आपको जवां स्किन पाने में भी मदद मिलती है. शकरकंद का हलवा स्वाद में बहुत लाजवाब होता है. इसको आप डेजर्ट में कभी भी आसानी से बनाकर खा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make Shakarkand Halwa) शकरकंद का हलवा बनाने की विधि....

शकरकंद का हलवा बनाने की आवश्यक सामग्री-

250 ग्राम शकरकंद

100 ग्राम चीनी

100 ग्राम देसी घी

10 काजू

10 बादाम

10 पिस्ता

शकरकंद का हलवा कैसे बनाएं? (How To Make Shakarkand Halwa)

शकरकंद का हलवा बनाने के लिए आप सबसे पहले शकरकंद को अच्छे से धो लें.

फिर आप शकरकंद को अच्छी तरह से उबालकर ठंडा होने के लिए छोड़ दें.

इसके बाद आप को छीलकर अच्छी तरह से मैश कर दें.

फिर आप एक कढ़ाई में घी डालकर मीडियम आंच पर गर्म करें.

इसके बाद आप इसमें मैश किया हुआ शकरकंद डालें और अच्छे से फ्राई कर लें.

फिर आप काजू, बादाम और पिस्ता को बारीक-बारीक टुकड़ों में काट लें.

इसके बाद आप इसमें स्वादानुसार चीनी डालें और अच्छे से मिला लें.

फिर आप इसको लगातार चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक कि चीनी पूरी तरह से घुल न जाए.

इसके बाद आप इसमें बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स डालें और अच्छे से मिला लें.

फिर आप आखिर में इसमें इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिलाएं.

इसके बाद आप इसको कुछ मिनट तक फ्राई करके गैस को बंद कर दें.

अब आपका स्वादिष्ट शकरकंद का हलवा बनकर तैयार हो चुका है.

फिर आप इसको कटे हुए ड्राई फ्रूट्स से गार्निश करके गर्मागर्म सर्व करें.

