Christmas 2022 Wishes: क्रिसमस के मौके पर अपनों को इस तरह करें विश, भेजिए शानदार मैसेजेज

Merry Christmas 2022 Wishes in Hindi and English: क्रिसमस ईसाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार है, ऐसा माना जाता है कि 25 दिसंबर ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इसलिए लोग इसे 'बड़ा दिन' भी कहते है. साल के आखिर हफ्ते में आने वाला ये फेस्टिवल पूरी दुनिया में पूरे उत्साह के साथ मना जाता है. इस मौके हर किसी को सांता क्लॉस का इंतजार रहता है जो लोगों को तोहफे बांटता है. क्रिसमस के दिन अपने करीबियों और चाहने वालों को विश करना न भूलें. आइए जानते हैं कि आप मोबाइल के जरिए कौन-कौन से मैसेज भेज सकते हैं.

क्रिसमस के मौके पर भेजें ये संदेश

1. ये क्रिसमस आपके जीवन में

नई आशा, सकारात्मकता

और खुशियां लेकर आए

क्रिसमस 2022 की ढेर सारी बधाई.

2. ना कार्ड भेज रहा हूं,

न कोई फूल भेज रहा हूं,

सिर्फ सच्चे दिल से मैं आपको

क्रिसमस की शुभकामनाएं भेज रहा हूं

Happy Christmas Day.

3. क्रिसमस का उपहार,

हमारी तरफ से करें स्वीकार,

आपको मिले खुशियां हजार

क्रिसमस की बहुत-बहुत बधाई.

4. इस क्रिसमस आपका जीवन

क्रिसमस ट्री की तरह हरा-भरा हो

और भविष्य तारों की तरह चमचमाता रहे!

क्रिसमस की हार्दिक बधाई.

5. रब ऐसी क्रिसमस बार-बार लाए,

क्रिसमस पार्टी में चार चांद लग जाए,

सांता क्लॉज़ से हर दिन मिलवाएं,

और हर दिन आप नए-नए तोहफे पाएं

हैप्पी क्रिसमस.

6. Wishing you a wonderful Christmas Season

creating special memories with your beautiful family

With lots of love, Truly Yours.

7. Merry Christmas

And best wishes for a healthy,

happy, and peaceful New Year.

8. No matter what gift I find

under the Christmas tree,

you're all I need.

Merry Christmas to my sweetheart.

9. You are so special to me.

I love sharing life and love with you.

May all your wishes come true this Christmas.

10. May this Christmas bring you

much joy and happiness,

and may your New Year

be merry and bright.

Thanks for being such a great friend.

