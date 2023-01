Healthy Food: सर्दियों में आपको दिनभर एनर्जी से भरपूर रखता है मशरूम ब्रोकली सूप, ये रही रेसिपी

How To Make Mushroom Broccoli Soup: मशरूम और ब्रोकली दोनों ही ऐसी सब्जियां हैं जोकि कई पौष्टिक तत्वों से भरी होती है। ऐसे में आज हम आपके लिए मशरूम ब्रोकली सूप बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। अगर आप बदलते मौसम में खुद को हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन विकल्प है। इसके सेवन से आप पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहते हैं। इसके सेवन से आपको वजन घटाने में भी मदद मिलती है। इसको बनाकर आप दिन की हेल्दी शुरूआत कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make Mushroom Broccoli Soup) मशरूम ब्रोकली सूप बनाने की विधि-

मशरूम ब्रोकली सूप बनाने की आवश्यक सामग्री-

1 ब्रोकली

1 कप मशरूम

1 टी स्पून जीरा दरदरा पिसा

1-2 टी स्पून काली मिर्च पाउडर

2 टेबलस्पून क्रीम

2 टेबलस्पून हरा धनिया

1 टी स्पून तेल

स्वादानुसार नमक

मशरूम ब्रोकली सूप कैसे बनाएं? (How To Make Mushroom Broccoli Soup)

मशरूम ब्रोकली सूप बनाने के लिए आप सबसे पहले ब्रोकली और मशरूम को अच्छे से धो लें।

फिर आप इन दोनों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर रख लें।

इसके बाद आप एक प्रेशर कुकर में 1 टी स्पून तेल डालें और मीडियम आंच पर गर्म करें।

फिर आप इसमें दरदरा पिसा जीरा और काली मिर्च पाउडर डालें।

इसके बाद आप इसको करीब 30 सेकंड तक भून लें।

फिर आप इसमें बारीक कटी ब्रोकली डालकर 1 मिनट तक पका लें।

इसके बाद आप इसमें कटे हुए मशरूम डालकर करीब 2 मिनट तक और पका लें।

फिर आप इसमें करीब 2 कप पानी डालकर 1 मिनट तक पका लें।

इसके बाद आप इसमें स्वादानुसार नमक डालकर 2 सीटियां लगाकर पका लें।

फिर आप सारी चीजे ठंडी हो जाएं तो आप इनको ब्लेंडर में डाल कर ब्लेंड कर लें।

अब आपका पौष्टिक मशरूम ब्रोकली सूप बनकर तैयार हो चुका है।

फिर आप इसको हरी धनिया पत्ती और चुटकी भर काली मिर्च से गार्निश करके गर्मागर्म सर्व करें।