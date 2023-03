Hair care tips: पान के पत्तों के साथ मिलाकर लगाएं ये चीजें, बाल बन जाएंगे शाइनी और स्ट्रॉंग

How To Make Paan Hair Mask: लंबे, घने और खूबसूरत बालों की ख्वाहिश हर कोई करता है. लेकिन आज के समय की अस्त-व्यस्त जीवनशैली, खराब खान-पान और बढ़ते प्रदूषण के चलते आपकी सेहत के साथ-साथ आपके बालों को भी बेहद नुकसान होता है. आज के समय में बालों का झड़ना, पतले होना, डेंड्रफ और समय से पहले सफेद बालों की समस्या बेहद आम है. इनसे बचने के लिए लोग कई महंगे प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स तक लेते हैं लेकिन इनके कोई खास रिजल्ट दिखाई नहीं देते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए पान के पत्तों से बना हेयर मास्क लेकर आए हैं. पान के पत्ते विटामिन सी, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होते हैं जोकि आपके बालों की हर एक समस्या को जड़ से दूर भगाने में बहुत लाभकारी साबित होता है. इस हेयर मास्क के उपयोग से आपके बाल तेजी से लंबे, घने और मजबूत बनते हैं, तो चलिए जानते हैं पान के पत्तों का हेयर मास्क (How To Make Paan Hair Mask) बनाने की विधि....

पान हेयर मास्क बनाने की आवश्यक सामग्री- Paan and ghee hair mask पान की पत्ती 4 से 5

घी 1 से 2 टेबलस्पून

शहद 1 टेबलस्पून

पानी कुछ बूंद पान हेयर मास्क कैसे बनाएं? (How To Make Paan Hair Mask) पान हेयर मास्क को बनाने के लिए आप सबसे पहले एक ग्राइंडर जार लें.

फिर आप इसमें 4 से 5 पान की पत्ती, 1 से 2 टेबलस्पून घी, 1 टेबलस्पून शहद और कुछ बूंद पानी डालें.

इसके बाद आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से पीसकर पेस्ट बना लें.

अब आपका पान हेयर मास्क बनकर तैयार हो चुका है. कैसे अप्लाई करें पान हेयर मास्क? (How To Apply Paan Hair Mask) पान हेयर मास्क को आप अपने बालों की जड़ और टिप्स पर अच्छे से लगा लें.

फिर आप इस हेयर मास्क को बालों में करीब 20 मिनट तक लगाकर छोड़ दें.

इसके बाद आप शैंपू और कंडीशनर से बालों को धोकर साफ कर लें.

इससे आपके बाल सुंदर और चमकदार और घने होने लगते हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं