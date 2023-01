How To Make Crispy Bhindi Popcorn: स्नैक में केवल 15 मिनट में तैयार करें क्रिस्पी भिंडी पॉपकॉर्न, स्वाद में लगेंगे बेहद गजब

How To Make Crispy Bhindi Popcorn: भिंडी एक ऐसी सब्जी है जोकि विटामिन A, विटामिन C, विटामिन B-6, विटामिन D, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम,फास्फोरस और आयरन जैसे गुणों का भंडार होती है. इसलिए इसके सेवन से आपके शरीर को कई बेहतरीन लाभ प्राप्त होते हैं. भिंडी के सेवन से आपको वजन घटाने से लेकर हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद मिलती है.

भिंडी को आमतौर पर भरवां भिंडी या मसाला फ्राई करके बनाया जाता है. भिंडी को बच्चों से लेकर बड़े भी खूब चाब से खाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या कभी आपने भिंडी के पॉपकॉर्न बनाकर खाएं हैं? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए क्रिस्पी भिंडी पॉपकॉर्न बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. भिंडी पॉपकॉर्न स्वाद में खूब टेस्टी और चटपटे लगते हैं. इसको आप केवल 15 मिनट में स्नैक में बनाकर ट्राई कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make Crispy Bhindi Popcorn) क्रिस्पी भिंडी पॉपकॉर्न बनाने की विधि....

क्रिस्पी भिंडी पॉपकॉर्न बनाने की आवश्यक सामग्री-

15 भिंडी

1 कप मैदा

1/2 कप कॉर्न फ्लोर

1/2 कप ब्रेड का चूरा

1/2 टी स्पून हल्दी

1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर

1/2 टी स्पून गरम मसाला

1 टी स्पून अमचूर

तलने के लिए तेल

स्वादानुसार नमक

क्रिस्पी भिंडी पॉपकॉर्न कैसे बनाएं? (How To Make Crispy Bhindi Popcorn)



क्रिस्पी भिंडी पॉपकॉर्न बनाने के लिए आप सबसे पहले भिंडी को धो लें.

फिर आप इनको एक सूती कपड़े से पोछकर सुखा लें.

इसके बाद आप भिंडी को करीब 1 इंच लंबाई में काट लें.

फिर आप एक गहरे तले वाली कढ़ाई में डाल दें.

इसके बाद आप इसमें हल्दी, मिर्च पाउडर, गरम मसाला और अमचूर डालें.

इसके साथ ही आप इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्न फ्लोर और थोड़ा सा नमक डालें.

फिर आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लें.

इसके बाद आप इन भिंडी को करीब 15 मिनट तक मैरीनेट करें.

फिर आप एक बर्तन में मैदा और कॉर्न फ्लोर डालकर अच्छे से मिला दें.

इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा मिर्च पाउडर, 1 कप पानी और स्वादानुसार नमक डालें.

फिर आप इसको अच्छी तरह से फेंटकर घोल बना लें.

इसके बाद आप एक कढ़ाई में तेल डालकर मीडियम आंच पर गर्म करें.

फिर आप मैरिनेटेड भिंडी को लेकर मैदा-कॉर्न फ्लोर के घोल में डुबोएं.

इसके बाद आप भिंडी को ब्रेड चूरा में डालकर अच्छे से कोट कर लें.

फिर आप कोटेड भिंडी को गर्म तेल में डालें और सुनहरा और क्रिस्पी होने तक डीप फ्राई करें.

अब आपके क्रिस्पी भिंडी पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो चुके हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं