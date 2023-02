Valentine 2023: वैलेंटाइन डे से पहले इस तरह करें अपने प्यार का इजहार, हर दिन बनेगा स्पेशल

Express Your Love Like This: वेलेंटाइन डे आने वाला है. ऐसे में लोग अपने दिल की बात उस इंसान को बोलते हैं जिसको वो पसंद करते हैं.वैसे तो अपने दिल की बात बोलने के कई तरीके होते हैं. लेकिन अगर अलग अंदाज में अपने प्यार का इजहार करते हैं तो सामने वाला आपको ना बोल ही नहीं सकता है. ऐसे में आज हम यहां आपको बताएंगे कि इस वेलेंटाइन डे पर अपने प्यार का इजहार कैस कर सकते हैं?

वेलेंटाइन डे पर इस तरह से करें प्यार का इजहार-

तारीफ करना

एक सच्ची तारीफ किसी का भी दिल जीत सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि अपनी तारीफ सुनना हर किसी को पसंद होता है. ऐसे में अगर आप प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो सामने वाले इंसान की तारीफ करते हुए अपने दिल की बात बोलें और उसको बताएंग कि वह इंसान आपकी जिंदगी में कितना मायने रखता है. ऐसा करने से सामने वाला आपको तुरंत आ बोल देगा. क्योंकि ये प्रपोज करने का एक अलग तरीका होता है.

उन्हें सरप्राइज दें-

सरप्राइज आपके रिश्ते को अलग स्तर पर ले जा सकता है. ऐसे में अपने दिल की बात बोलते समय सरप्राइज दें. ऐसे में आप कोई गिफ्ट या फूल दे सकते हैं. ऐसा करने से सामने वाले को खास महसूस होता है और वह आपको तुरंत हां बोल देगा.

गले लगाएं-

अगर आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो आप अपने साथी को गले लगाकर अपने दिल की बात बोलें. ऐसा इसलिए क्योंकि गले लगाना न सिर्फ शारीरिक अंतरंगता के लिए बल्कि भावनात्मक रूप से भी महच्वपूर्ण है. ऐसा करके आप पार्टनर को महसूस करा सकते हैं कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं. इसलिए अपने पार्टनर को गले लगाकर दिल की बात बोलें.

दिन के बारे में पूछें-

प्यार का इजहार करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि पार्टनर की लाइफ मे क्या चल रहा है. इसिलए इजहार करने से पहले अपने साथी के दिन के बारे में जरूर पूछें. ऐसा इसलिए क्योंकि कभी-कभी इंसान के जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है जिसका सीधा असर उसके दिमाग पर पड़ता है ऐसे में यह जानना जरूरी कि उसके मन में क्या चल रहा है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

