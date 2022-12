Skin Care: इस पत्ते को तोड़कर आयुर्वेदिक तरीके से करें फेशियल, Amy Jackson जैसा खिल जाएगा चेहरा

How To Do Aloe Vera Facial: फेशियल करने के लिए महिलाएं ब्यूटी पार्लर में हजारों रुपये खर्च कर देती है, लेकिन बार-बार केमिकल बेस्ट प्रोडक्ट से स्किन खराब हो सकती है. इसलिए नेचुरल और आयुर्वेदिक तरीका ही कई मामलों में हिट है. अगर आप होम फेशियल करना चाहती हैं तो इसके लिए एलोवेरा के पत्ते आपके काम आ सकते हैं. इसके इस्तेमाल से आपका चेहरा बॉलीवुड की ब्रिटिश एक्ट्रेस एमी जैक्सन (Amy Jackson) जैसा खिल जाएगा. ऐलोवेरा के पौधे को आप अपने घर के गमले में आसानी से उगा सकते हैं.

एलोवेरा फेशियल करने का तरीका

1. इसके लिए आप एलोवेरा की पत्ती को गमले से तोड़ लें और इसे एक कटोरी में निकालकर उसमें नींबू के रस को मिला लें. अब इस फेस पैक को चेहरे पर लगाकर अच्छी तरह मालिश करें. आखिर में रूई की मदद से साफ कर लें.

2. इसके बाद फेस पर स्क्रब की मदद से डेड स्किन सेल्स निकाल लीजिए इससे चेहरा किसी बॉलीवुड की तरह खिल उठेगा, क्योंकि पोर्स में जो गंदगी और मैल जम जाती है वो ऐसा करने से साफ हो जाएगा. आप ऐलोवेरा जेल के साथ नींबू का रस और आटा मिला लें और पेस्ट को 5 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं और आखिर में साफ पानी से फेस धो लें.

3. एलोवेरा और चंदन का कॉम्बिनेशन भी स्किन के लिए अच्छा होता है. आप एलोवेरा जेल और चंदन पाउडर को मिक्स कर लें और साथ में गुलाब जल भी एड करें. अब पेस्ट को चेहरे पर लगाकर करीब 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें. अब ठंडे पानी से चेहरा साफ कर लें और पाएं ग्लोइंग स्किन.

4. आप एक और तरीके से चेहरे की चमक बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आप एक बर्तन में ऐलोवेरा जैल और शहद को मिक्स कर लें और फेस पर हल्के हाथों से मसाज करें. ऐसा करने से चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और स्किन ग्लोइंग हो जाएगी.

