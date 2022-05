Skin Care Tip: 30 के बाद झुर्रियों से राहत पाने के लिए अपनाएं ये टिप्स, नहीं दिखेंगे उम्र से पहले बूढ़े

Tips To Get Rid Of Wrinkles​: इस दौर में जहां हर कोई सुंदर और जवां दिखना चाहता है, वहां बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपने चेहरे की त्वचा की टाइटनिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है. फाइन लाइंस, ढीली त्वचा और झुर्रियां यह सभी उम्र बढ़ने के लक्षण होते हैं. त्वचा की उम्र बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस (natural process) होता है. समय से पहले बुढ़ापा आपकी उम्र को अधिक भी दिखा सकता है और यह कभी भी अच्छी हेल्थ के संकेत नहीं होते हैं. अगर आपकी उम्र भी 30 की है और आपके चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लग गई हैं तो आप कुछ टिप्स अपनाकर इन पर काबू पा सकती हैं. चलिए जानते हैं कैसे?

त्वचा ढीली होने के कारण

बढ़ती उम्र के साथ त्वचा का कॉलेज समर्थन (college support) कम होता जाता है. इससे त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं. साथ ही डीप लेवल पर चेहरे के टिशूज और मसल टोन खो देते हैं और ढीले हो जाते हैं. हालांकि पाउडर या लिक्विड रूप में कॉलेजन सप्लीमेंट उपलब्ध होते है जिससे पर्याप्त कॉलेजन लेवल को बनाए रखने और झुर्रियों की उपस्थिति में देरी करने में मदद करने के लिए दैनिक आहार में लिया जा सकता है. लेकिन यह कोई परमानेंट इलाज नहीं है. लेकिन अगर आप पर्याप्त पानी का सेवन करते हैं तो त्वचा को हेल्दी रखने में मदद मिलती है.

झुर्रियां को इस तरह से करें दूर

ऑलिव ऑयल (olive oil)

यह आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है.इसमें विटामिन ए और ई जैसे एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं. इससे आप नियमित रूप से अपने चेहरे की मसाज करें. इससे आपकी स्किन मॉइश्चराइज रहेगी और झुर्रियां नहीं आएंगी

केले (Banana)

केला आपके चेहरे की झुर्रियों को दूर करने में मदद कर सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि केले में विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स काफी मात्रा में होता है जो झुर्रियों और स्किन की लाइनों को कम करता है. इसके लिए आप केले के गूदे को हफ्ते में 2 बार पेस्ट बनाकर चेहरे पर 20 मिनट लगा सकते हैं. इसके बाद इसे धो लें.

विटामिन ई कैप्सूल (Vitamin E capsule)

इस कैप्सूल को आप एक चम्मच एलोवेरा जेल में मिलाएं और इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं. 30 मिन बाद चेहरे को धो लें. ऐसा करने से आपको चेहरे की झुर्रियों से छुटकारा मिल सकता है.

