Spotless Skin: चाहिए स्पॉटलेस स्किन, तो गुलाब जल में मिलाकर लगाएं ये 2 चीजें

How To Make Spotless Skin Face Pack: गुलाब जल एक ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट है जिसको पुराने समय से ही स्किन केयर में शामिल किया जाता रहा है. गुलाब जल किफायती होने के साथ-साथ स्किन के लिए बेहतरीन होता है. ऐसे में आज हम आपके लिए स्पॉटलेस स्किन फेस पैक बनाने की विधि लेकर आए हैं. गुलाब जल गर्मियों में आपकी स्किन को हाइड्रेट बनाए रखती है. इससे आपकी स्किन डीप नरिश रहती है. इस फेस पैक के इस्तेमाल से आपकी स्किन पर मौजूद दाग-धब्बे जैसे- मुंहासे, डार्क स्पॉट्स या पिगमेंटेशन पूरी तरह से गायब होने लगते हैं. इतना ही नहीं इससे आपकी त्वचा से डेड स्किन और जमा गंदगी को भी हटाने में मदद मिलती है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Spotless Skin Face Pack) स्पॉटलेस स्किन फेस पैक कैसे बनाएं......

स्पॉटलेस स्किन फेस पैक बनाने की आवश्यक सामग्री-



ऑरेंज पील पाउडर 1 चम्मच

शहद 1 चम्मच गुलाब जल 1 चम्मचऑरेंज पील पाउडर 1 चम्मचशहद 1 चम्मच स्पॉटलेस स्किन फेस पैक कैसे बनाएं? (How To Make Spotless Skin Face Pack)

स्पॉटलेस स्किन फेस पैक बनाने के लिए आप एक छोटा बाउल लें.

फिर आप इसमें 1 चम्मच गुलाब जल, ऑरेंज पील पाउडर और 1 चम्मच शहद डालें.

इसके बाद आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लें.

अब आपका स्पॉटलेस स्किन फेस पैक बनकर तैयार है. स्पॉटलेस स्किन फेस पैक कैसे अप्लाई करें? (How To Apply Spotless Skin Face Pack)

स्पॉटलेस स्किन फेस पैक लगाने से पहले फेस वॉश कर लें.

फिर आप तैयार पैक को फिंगरटिप पर थोड़ा सा लेकर अपने चेहरे पर अच्छे से लगाएं.

इसके बाद आप पैक को अच्छी तरह से सूखने के लिए छोड़ दें.

फिर आप साधारण पानी से चेहरा धोकर साफ कर लें.

इसके बाद आप फेस पर एलोवेरा जेल या मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं.

अच्छे रिजल्ट के लिए आप इस पैक को हफ्ते में 3 बार सुबह और शाम को लगाएं.

इससे आपकी स्किन पर मौजूद दाग-धब्बे कम होने लगते हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानका री घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)