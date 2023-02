Valentine's Day 2023: वेलैंटाइन्स डे पर चॉकलेट आइसक्रीम बनाकर लवर को करें सरप्राइज, ये रही सिंपल रेसिपी

How To Make Chocolate Ice Cream: वेलैंटाइन्स वीक चल रहा है इसलिए फरवरी को प्यार का महीना कहा जाता है. हर साल 14 फरवरी को वेलैंटाइन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. इस दिन लवर्स एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और उनको तरह-तरह के गिफ्ट्स और सरप्राइज देते हैं. ऐसे में अगर आप भी अपने लवर को कोई सरप्राइज देने की सोच रहे हैं तो आज हम आपके लिए चॉकलेट आइसक्रीम बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. चॉकलेट और चॉकलेट से बनी चीजें हर किसी को खूब पसंद आती हैं. ऐसे में खास मौके पर चॉकलेट से मुंह मीठा करने से आपका मूड और दिन दोनों अच्छे हो जाते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make Chocolate Ice Cream) चॉकलेट आइसक्रीम बनाने की विधि......

चॉकलेट आइसक्रीम बनाने की आवश्यक सामग्री-

व्हिपिंग क्रीम या डेरी क्रीम

कोको पाउडर

कंडेंस्ड मिल्क

चॉकलेट चिप्स

रोस्टेड बादाम

दालचीनी पाउडर

चॉकलेट आइसक्रीम कैसे बनाएं? (How To Make Chocolate Ice Cream)

चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए आप सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लें.

फिर आप इसमें क्रीम डालें और करीब दो से तीन मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लें.

इसके बाद आप एक दूसरे बाउल में कोको पाउडर छान लेें.

फिर आप इसमें दो बड़े चम्मच व्हिप्ड क्रीम डालकर अच्छी तरह से मिला लें.

इसके बाद आप सारी व्हिप्ड क्रीम को पहले से फेंटी हुई क्रीम में डालकर अच्छी तरह से मिला लें.

फिर आप इसको आइसक्रीम कंटेनर में भरकर फ्रिज में करीब 3 घंटों तक जमने के लिए रखें.

अब आपकी डिलीशियस चॉकलेट आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है.

इसके बाद आप इसको ड्राई फ्रूट्स और ओरियो बिस्किट से गार्निश करके सर्व करें.



