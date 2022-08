Diabetes के मरीजों को हो रही है मीठे की चाहत, इन चीजों को खाने से नहीं होगा नुकसान

Sweet Alternatives For Diabetic Patient: अगर किसी इंसान को एक बार डायबिटीज हो जाए तो मीठी चीजें उनके लिए जहर की तरह हो जाती है. इससे परहेज करना ही समझारी होती है. फिर उन्हें प्रोटीन और फाइबर रिच डाइट खाने की सलाह दी जाती है. अगर वो चीनी या इस तरह की कोई चीज खाते हैं तो उनका बल्ड शुगर लेवल बढ़ना तय है और किडनी और हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा पैदा हो सकता है. तो फिर अगर मधुमेह के रोगियों को मीठे की तलब हो रही हो, तो उनके लिए क्या हेल्दी ऑप्शन है?

डायबीटीज पेशेंट के लिए मीठे के विकल्प

ग्रेटर नोएडा के GIMS अस्पताल में कार्यरत मशहूर डाइटीशियन डॉ. आयुषी यादव (Dr. Ayushi Yadav) ने ZEE NEWS को बताया कि डायबिटीज के मरीज (Diabetic Patient) कुछ ऐसी चीजें खा सकते हैं जो मीठे का बेहतरीन विकल्प है.

1. अंगूर (Grapes)

मीठे अंगूर का स्वाद भला किसे नहीं भाता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डायबिटीज के मरीज के लिए ये हेल्दी डाइट है और पूरी तरह फाइबर, एंटीऑक्सिडेंट और पॉलीफेनोल्स ऑक्सीडेटिव गुणों से भरपूर है. इसे खाने से कोई नुकसान नहीं है और ये तमाम बीमारियों से बचाने का काम करता है.

2. ग्रीक योगर्ट (Greek Yogurt)

अगर डायबिटीज के मरीज ग्रीक योगर्ट को नाश्ते में खाएंगे तो ये उनकी सेहत के लिए बेहतर होगा. इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है जिससे भूख को कंट्रोल करने में आसानी होती है, कम खाने से वजन और कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है.

3. सेब (Apple)

सेब के फायदों से हम सभी वाकिफ हैं, ऐसा कहा जाता है कि हर दिन एक सेब खाने से डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती (An Apple A Day Keeps The Doctor Away) लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. इस फल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है इस लिए ये ग्लूकोज लेवल को नेगेटिवली एफेक्ट नहीं करता.

4. डार्क चॉकलेट (Dark Chocolate)

नॉर्मल चॉकलेट तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन डायबिटीज के मरीज इसे नहीं खा सकते क्योंकि इसमें शुगर कंटेट काफी ज्यादा होता है और इससे ब्लड शुगर लेवल (Blood Sugar Level) बढ़ सकता है. लेकिन इसकी जगह आप अगर डार्क चॉकलेट का सेवन करेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. ये चॉकलेट फ्लेवोनोइड्स से भरपूर है और टाइप-2 डायबिटीज के रोगियों को हार्ट डिजीज और इंसुलिन रेजिस्टेंट से बचाने में मदद करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर