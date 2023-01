Skin Care Mistakes: आपकी ये गलत आदतें वक्त से पहले बना देंगी बूढ़ा, आज ही छोड़ दें, वरना बूढ़ा होने में देर नहीं लगेगी

Habits That Make You Look Old: जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ने लगती है वैसे ही आपकी स्किन पर बढ़ती उम्र के लक्षण दिखने लगते हैं. कई बार तो कम उम्र में भी आपके चेहरे पर फाइन लाइन्स और रिंकल्स नजर आने लगते हैं जिससे आपका चेहरा तो भद्दा नजर आता ही है साथ ही इससे आपका कॉन्फिडेंस भी काफी कम होने लगता है. ऐसा अक्सर आपकी खराब जीवनशैली, खान-पान, प्रदूषण और सही स्किन केयर न अपनाने की वजह से होता है.

इसलिए ऐसी आदतों को छोड़ना काफी जरूरी हो जाता है. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि (Habits That Make You Look Old) कौन सी खराब आदतें आपको समय से पहले ही बूढ़ा बना देती हैं, तो चलिए जानते हैं....

समय से पहले बूढ़ा दिखाने वाली आदतें (Habits That Make You Look Old)

धूप में ज्यादा देर तक बैठना

सर्दियों का मौसम आते ही अक्सर लोग धूप सेंकने के लिए बैठ जाते हैं. हालांकि धूप सेंकना सेहत के लिए अच्छा होता है लेकिन अगर आप ज्यादा देर तक धूप में बैंठते हैं तो इससे आपकी त्वचा बुरे तरह से प्रभावित होती है. खासकर जब आप सनस्क्रीन का उपयोग नहीं करते हैं तो इससे आपकी स्किन को नुकसान पहुंचता है.

पर्याप्त नींद न लेना

नींद एक एनर्जी बूस्टर का काम करती है इसलिए अगर आप रोजाना पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते हैं तो इसका असर आपकी सेहत पर भी पड़ता है। इसके कारण आपका तनाव के शिकार हो जाते हैं। इसके साथ ही इससे आप सुस्त और आलसी भी बन जाते हैं.

पर्याप्त पानी न पीना

अगर आप रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन नहीं करते हैं तो इससे आपका शरीर डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है. इससे आपकी स्किन पर दाने, दाग-धब्बे (Dark Spots) और रूखेपन की समस्या शुरू हो जाती है. इससे बचने के लिए आप रोजाना खूब सारा पानी पीएं.

रोजाना हेल्दी डाइट लें

आपके खानपान का सीधा प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ता है. अगर आप रोजाना हेल्दी डाइट का सेवन करते हैं तो इससे आपकी स्किन ज्यादा यंग नजर आती है. ऐसे में आप जंक फूड, प्रोसेस्ड पैकेटबंद फूड, सोडा, शुगर वाले फूड और ड्रिंक्स का सेवन करने से बचना चाहिए.