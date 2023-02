Valentine's day डेट पर जाने से पहले स्किन को निखार देंगी ये चीजें, बस इस तरह से करें अप्लाई

Tips to get instant glowing skin: हर कोई हमेशा खूबसूरत और चमकदार त्वचा पाना चाहता है. इसके लिए महिलाएं पार्लर जाकर फेशियल कराती हैं जोकि मंहगे होने के साथ-साथ केमिकल से भी भरपूर होते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए इंस्टेंट ग्लोइंग स्किन पाने के टिप्स लेकर आए हैं. अगर आप Valentine's day डेट पर जाने से पहले इन नुस्खों को आजमाते हैं तो इसके आपको नेचुरल ग्लोइंग स्किन पाने में मदद मिलती है. इसके साथ ही इससे आपको स्मूद और सॉफ्ट स्किन प्रदान करती है, तो चलिए जानते हैं (Tips to get instant glowing skin) इंस्टेंट ग्लोइंग स्किन पाने के टिप्स.....

स्किन का कैसे रखें ध्यान (Tips to get instant glowing skin)

रोज वॉटर

इसके लिए आप फ्रिज में एक बाउल गुलाब जल को रखकर ठंडा करें. फिर कॉटन बॉल की मदद से पूरे फेस पर थपथपाएं. इस नुस्खे को रोजाना आजमाकर स्किन को गुलाबी निखार मिलता है.

अंडा फेशियल

इसके लिए आप एक बाउल में अंडे का सफेद निकालें और उसमें शहद मिलाकर अच्छे से मिलाएं. फिर आप इसको फेस पर अच्छी तरह से लगाकर 20 मिनट तक सुखाएं. फिर आप साधारण पानी से चेहरे को धोकर साफ कर लें. इस नुस्खे से स्किन पर जमी सारी गंदगी आसानी से निकल जाती है.

अखरोट फेस मास्क

इसके लिए आप एक बाउल में अखरोट का पाउडर, एक चम्मच शहद और एक चम्मच दही डालकर मिलाएं. फिर आप फेस मास्क को पूरे फेस पर अच्छी तरह से लगाएं. इसके बाद आप इसको कुछ मिनटों तक लगाकर सुखाएं. इसके बाद आप इसको हल्के हाथों से रब करते हुए साफ पानी से धो लें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

