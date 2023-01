How To Get Rid Of Forehead Wrinkles: माथे के Wrinkles को कम करने के लिए आजमाएं ये आसान टिप्स

How To Get Rid Of Forehead Wrinkles: जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ने लगती है तो इसका असर आपकी स्किन पर भी दिखने लगता है। लेकिन अगर आपकी स्किन पर उम्र से पहले ही रिंकल्स और फाइन लाइन्स दिखने लगें तो इससे आपको चिंता होने लगती है। खासकर माथा आपके चेहरे का वो भाग होता है जिस पर सबसे पहले और ज्यादा झुर्रियां बनने और दिखने लगती हैं। अक्सर ऐसा आपकी खराब लाइफस्टाइल, स्किन की देखभाल न करना और खाने में पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है।

ऐसे में अगर आप रोजाना सही स्किन केयर अपनाते हैं तो आपकी इस समस्या को दूर किया जा सकता है। इसलिए आज हम आपके लिए माथे की झुर्रियों को दूर करने के कुछ आसान घरेलू उपाय लेकर आए हैं। जिनको अपनाकर आप बढ़ती उम्र के लक्षणों को धीमा कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Get Rid Of Forehead Wrinkles) एंटी-एंजिंग टिप्स।

माथे की झुर्रियों को दूर करने के तरीके (Tips To Get Rid Of Forehead Wrinkles)

सनसक्रीन लगाएं

धूप त्वचा आपकी स्किन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है जिससे आपकी स्किन पर झुर्रियों की समस्या शुरू हो जाती है। इसलिए जब भी आप धूप में बाहर निकले तो सनसक्रीन जरूर लगाएं। अगर हो सके तो फेस को किसी कपड़े से भी कवर कर लें।

फलों और सब्जियों का सेवन करें

अगर आपके माथे पर बहुत ज्यादा झुर्रियों हो गई हैं तो इसके लिए आप अपनी डाइट में ब्लूबेरीज, टमाटर, स्ट्रॉबेरी और फलों और सब्जियों का जूस जरूर शामिल करें। इससे आपकी झुर्रियों की समस्या कम होने लगेगी।

सोने से पहले फेस मसाज करें

रोजाना रात को सोने से पहले आप चेहरे की नारियल का तेल (Coconut Oil) या बादाम का तेल से हल्के हाथों की मसाज करें। ये दोनों ही तेल एंटी-एजिंग के साथ-साथ एंटीऑक्सीडेंट्स गुणों से भी भरपूर होते हैं।

विटामिन सी से भरपूर फल

विटामिन सी आपकी स्किन में कोलाजन को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए आप रोजाना विटामिन सी से भरपूर से भरपूर फलों और सब्जियों जैसे- नींबू और संतेर का सेवन करें।

अलसी का तेल

अगर आप रोजाना अपने फेस की अलसी के तेल से मसाज करते हैं तो इससे आपकी स्किन की टॉक्सिसिटी को दूर करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही इससे आपकी स्किन गोरी और चमकदार भी बनती है।

एलोवेरा और अंडे का फेस पैक

इसके लिए आप एक बाउल में 2 चम्मच एलोवेरा जैल और एक अंडे का सफेद हिस्सा डालें। फिर आप इसको अच्छी तरह से मिलाकर फेस पर करीब 10 से 15 मिनट तक लगाए और धो लें। इस फेस पैक को आप हफ्ते में एक बार जरूर लगाएं। एलोवेरा और अंडे में एंटी-एंजिंग गुण पाए जाते हैं।

पर्याप्त पानी पीएं

अगर आप रोजाना अच्छी मात्रा में पानी का सेवन करते हैं तो इससे आपका शरीर हाइड्रेटेड रहता है जिससे आप स्किन ड्राइनेस से बचे रहते हैं। पानी के सेवन से आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग बनी रहती है।