Weight Loss Drink: बढ़ते मोटापे से हो चुके हैं परेशान? रोज पीना शुरू कर दें ये जादुई ड्रिंक, बर्फ की तरह पिघलने लगेगी चर्बी

Amla Tea Benefits for Weight Control: खाने-पीने के टाइम पर ध्यान न देने और खराब लाइफस्टाइल की वजह से आजकल छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक तेजी से मोटापे का शिकार हो रहे हैं. शरीर का बढ़ता वजन अपने साथ कई और बीमारियों को लेकर भी आता है. एक रिपोर्ट के अनुसार इस वक्त पूरी दुनिया में करीब एक चौथाई लोग मोटापे से जुड़ी दिक्कतें झेल रहे हैं. यही मोटापा हर साल लाखों लोगों को वक्त से पहले मरने को मजबूर कर रहा है. आज हम आपको मोटापा कंट्रोल करने के लिए आंवले की चाय से जुड़े आसान घरेलू उपाय के बारे में बताते हैं.

कैसे तैयार करें आंवले की चाय (How to Make Amla Tea For Weight Loss)

आंवला की चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में 2 कप पानी लें. इसके बाद उसमें एक चम्मच आंवला पाउडर मिलाएं. फिर उसमें एक चौथाई चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच अदरक मिलाकर करीब10-15 मिनट तक पकाएं. इसके बाद उन्हें नीचे उतारकर छान लें. फिर उसे छानी हुई चाय में एक चम्मच शहद मिलाकर धीरे-धीरे उसका सेवन करें. दिन में 2 बार इस चाय का सेवन करने से कुछ ही दिनों में आपकी चर्बी घुलने लगेगी.

वजन कंट्रोल करने में आंवले की चाय के फायदे (Amla Tea Benefits for Weight Control)

आंवले की चाय पनी से शरीर को ऊर्जा मिलती और एक्सट्रा कैलोरी जल जाती है. इसमें मौजूद फाइबर से अनावश्यक भूख नहीं लगती, जिससे आप मोटापे से बचे रहते हैं. आंवले की चाय से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है और इम्युनिटी स्ट्रॉंग होती है. इस चाय को रोजाना पीने से डायबिटीज कंट्रोल में आ जाती है. इसमें कई ऐसे एंटी-ऑक्सिडेंट गुण होते हैं, जिससे शरीर में सूजन कम हो जाती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

