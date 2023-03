Relationship problems: लव मैरिज के बाद पार्टनर के साथ हो रहें हैं झगड़े? ये टिप्स दूर करेंगी हर शिकायत

Why do couples fight after love marriage: लव मैरिज (Love marriages ) के बाद अक्सर पार्टनर्स में झगड़े होते रहते हैं. वैसे तो इस बात को 100 प्रतिशत सही नहीं कहा जा सकता है. लेकिन फिर भी कई कपल्स ऐसे होते हैं जो लव मैरिज तो कर लेते हैं लेकिन उनके बीच कुछ ही दिनों में लड़ाईयों की बौछार भी होने लग जाती है. मैरिज काउंसलर की मानें तो इन लड़ाईयों के पीछे कई कारण हो सकते हैं जैसे- एक दूसरे को समय न देना या एक दूसरे पर कम भरोसा करना आदि. कई बार तो कपल्स के बीच झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि रिश्ते को नॉर्मल बनाना बेहद कठिन हो जाता है.

ऐसे में कपल्स के लिए रिश्ते को खत्म करना ही एक मात्र ऑप्शन बच जाता है. लेकिन अगर आप लव मैरिज के बाद कुछ बातों का ध्यान रखें तो जीवन बेहतर बीत सकता है. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शादी के बाद किन बातों का ख्‍याल रखना चाहिए. अगर आप इन बातों पर गौर करते हैं तो आपकी लव मैरिज बेहतर और लंबी चलेगी, तो चलिए जानते हैं (Why do couples fight after love marriage) शादी के बाद किन बातों का रखें ख्‍याल...... शादी के बाद इन बातों का रखें ख्‍याल (Why do couples fight after love marriage) बंद न करें बातचीत लव मैरिज के बाद अगर आपका किसी वजह से पार्टनर के साथ झगड़ा हो गया है तो ऐसे में आप दोनों एक दूसरे से बात करना बिल्कुल न छोड़ें. हर रिश्ते में ऐसे छोटे-मोटे झगड़े होते ही रहते हैं ऐसे में इन झगड़ों को दिल पर लगाकर आप रिश्ते में गलतफहमियां न बढ़ाएं. रोक-टोक न करें अगर आप शादी के बाद अपने पार्टनर पर बात पर रोक-टोक करते हैं तो इससे आपके रिश्ते में दूरियां पैदा होने लगती हैं. इतना ही नहीं, आपके इस खराब स्वभाव से आपके पार्टनर के मन में आपके प्रति नफरत पैदा हो सकती है. इसके अलावा रोक-टोक के कारण आपके पार्टनर को तनाव भी हो सकता है जिससे उसकी सेहत खराब हो सकती है. पार्टनर पर विश्वास न करना ऐसे में आप अपने पार्टनर को हमेशा जताएं कि आप दुनिया में सबसे ज्‍यादा उन पर भरोसा करते हैं. ऐसा करने से आप पर भी पार्टनर का भरोसा बढ़ेगा और आप दोनों के बीच रिश्‍ता मजबूत बना रहेगा. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं