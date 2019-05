VIDEO- 2014 में PM मोदी बॉक्सिंग रिंग में उतरे, लेकिन कोच आडवाणी को ही मुक्का मार दिया: राहुल

नितिन धीमान, भिवानी: कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने यहां चुनावी रैली (lok sabha elections 2019) में पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. उन्‍होंने कहा कि मैं भिवानी में अपने मन की बात नहीं करने आया हूं, मैं आपका आदेश सुनने आया हूं. बॉक्सिंग के लिए मिनी क्‍यूबा कहे जाने वाले इस शहर में राहुल गांधी ने कहा कि भिवानी में मैं बॉक्सिंग की बात करूंगा. मैं कॉलेज में बॉक्सिंग करता था. इसी संदर्भ में उन्‍होंने कहा कि पिछले चुनाव में पीएम मोदी बॉक्सिंग रिंग में उतरे पर अपने कोच आडवाणी को ही मुक्का मार दिया.

उन्‍होंने कहा कि बॉक्‍सर नरेंद्र मोदी को बेरोजगारी, किसानों की समस्‍या, भ्रष्‍टाचार जैसे मुद्दों के लिए लड़ना था लेकिन इसके बजाय उन्‍होंने अपने कोच आडवाणी और उनकी टीम गडकरी, जेटली पर निशाना लगाया. उसके बाद वह भीड़ में गए और छोटे व्‍यापारियों और किसानों को पंच मारे.

#WATCH Rahul Gandhi in Bhiwani,Haryana: Narendra Modi the boxer was supposed to fight unemployment,farmer problems,corruption etc but he instead turned around & punched his coach Advani ji,his team Gadkari ji Jaitley ji, then went into crowd and punched small traders and farmers pic.twitter.com/jiJAmVxqzO

