Army NCC Special Entry Recruitment: एनसीसी कैडेड्स के लिए सेना में जाने का खास मौका, शॉर्ट सर्विस कमिशन के जरिए होगी भर्ती

How to Apply for Army NCC Special Entry Recruitment: एनसीसी कैडेट्स के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, इंडियन आर्मी ने शॉर्ट सर्विस कमिशन के जरिए अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स से एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम-53 कोर्स (Apr 2023) के लिए आवेदन मांगे हैं. इंडियन आर्मी में एनसीसी स्पेशल एंट्री कोर्स के लिए वही आवेदन कर सकते हैं जिनकी उम्र 19 से 25 वर्ष के बीच है. आयु की गणना 1 जनवरी 2023 तक के आधार पर होगी. इस चयन प्रक्रिया और कोर्स को कंप्लीट करने वाले सफल अभ्यर्थियों को सेना में सीधे लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर तैनात किया जाएगा. अगर आप भी इस स्कीम के लिए पात्र हैं तो सेना की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

अगर इस प्लान के तहत भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं तो आपका किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना जरूरी है. अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन आपका ग्रेजुएशन हर हाल में अप्रैल 2023 तक पूरा होना चाहिए. इसके लिए आवेदन 17 अगस्त 2022 से शुरू हो चुका है. ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 15 सितंबर 2022 है. एसएसबी इंटरव्यू की तिथि बाद में जारी की जाएगी.

ये होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता

इसमें आवेदन करने वाले के पास एनसीसी 'सी' सर्टिफिकेट होना जरूरी है. अभ्यर्थी के ग्रेजुएशन में कम -से-कम 50 फीसदी अंक होने चाहिएं. इसके साथ ही कैंडिडेट्स के पास एनसीसी विंग या डिविजन में 2-3 साल सर्विस का एक्सपीरियंस हो. शहीदों के आश्रितों के लिए एनसीसी सर्टिफिकेट की अनिवार्यता नहीं होगी.

ये होगी चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में सबसे पहले कैंडिडेट्स के ऐप्लिकेशन को छांटा जाएगा. इस छंटनी में पहले आओ, पहले पाओं के फॉर्म्युले को फॉलो किया जाएगा. जो कैंडिडेट्स चुने जाएंगे उन्हें एसएसबी के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इंटरव्यू का आयोजन 2 फेज में होगा. फर्स्ट फेज के इंटरव्यू में सफल अभ्यर्थियों को दूसरे फेज में बुलाया जाएगा. दूसरे चरण में सफल और मेडिकल रूप से फिट मिले कैंडिडेट्स को एसएसबी सेंटर में कोर्स के लिए भेजा जाएगा.

इस तरह करें अप्लाई

इंडियन आर्मी में एनसीसी स्पेशल एंट्री कोर्स के लिए कैंडिडेट्स सिर्फ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे.

सबसे पहले सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in को ओपन करें.

इसके बाद होम पेज पर ‘Registration’ लिंक नजर आएगा. आपको इस पर क्लिक करना होगा. इसके बाद वैकेंसी के लिए अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा. अगर रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका है तो Apply Online लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद ‘Officers Selection ‘Eligibility’ पर क्लिक करें. अब आगे संबंधित कोर्स में ऐप्लिकेशन फॉर्म भरें. फॉर्म में डिटेल डालने के बाद सब्मिट बटन पर क्लिक करें.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर