Bihar Recruitment 2022: बिहार में निकली बंपर सरकारी नौकरी, आयु सीमा 40 साल, सैलरी 59000 रुपये महीना तक

Bihar DLRS Recruitment 2022: बिहार भूमि अभिलेख सर्वेक्षण निदेशालय स्पेशल सर्वे असिस्टेंट, सेटलमेंट ऑफिसर, स्पेशल सर्वे कानूनगो, स्पेशल सर्वे अमीन और स्पेशल सर्वे क्लर्क के पद के लिए इंजीनियरिंग और किसी अन्य क्षेत्र में ग्रेजुएट उम्मीदवारों को नौकरी देने जा रहा है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन 27 सितंबर 2022 से शुरू होगा. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, आवेदन की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर 2022 है. विज्ञापन 01/2022, 02/2022, 03/2022 और 04/2022 के खिलाफ कुल 2506 वैकेंसी भरी जाएंगी. ऑनलाइन आवेदन dlrs.bihar.gov.in पर उपलब्ध होगा. DLSR शैक्षिक योग्यता में आए नंबरों के आधार पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की एक लिस्ट तैयार करेगा.

Educational Qualification

स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर- सिविल इंजीनियरिंग में B.E/B.Tech और 2 साल का एक्सपीरिएंस

स्पेशल सर्वे कानूनगो - सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरिएंस

स्पेशल सर्वे अमीन - सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा

स्पेशल सर्वे क्लर्क - ग्रेजुएट

Bihar DLRS Age Limit

न्यूनतम आयु सीमा - 18 साल

पुरुष के लिए अधिकतम आयु सीमा - 37 साल

ओबीसी, अनरिजर्व महिला के लिए अधिकतम आयु सीमा - 40 साल

एससी, एसटी - 40 साल

Bihar DLRS Salary

स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के लिए 59000 रुपये

स्पेशल सर्वे कानूनगो के लिए 36000 रुपये

स्पेशल सर्वे अमीन के लिए 31000 रुपये

स्पेशल सर्वे क्लर्क के लिए 25000 रुपये

How to Apply for Bihar DLRS Recruitment 2022 ?

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इन स्टेप्स का पालन करके आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

डीएलआरएस की आधिकारिक वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर जाएं.

वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करें.

अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का उपयोग करके लॉगिन करें और अपनी पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल भरें और फोटो और साइन अपलोड करें.

अब अपना एप्लिकेशन फॉर्म जमा कर दें.

