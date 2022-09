Bihar Police Constable Merit List 2022 (Out): बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती की मेरिट लिस्ट जारी, इतनी गई कट ऑफ

CSBC Final Result Cut Off: सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल (CSBC) ने बिहार पुलिस में कॉन्स्टेबल के पद के लिए चयनित उम्मीदवारों की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. उम्मीदवार इस लेख में विज्ञापन संख्या 05/2020 के तहत बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा के लिए फाइनल सिलेक्टेड उम्मीदवारों के रोल नंबर चेक कर सकते हैं. रिजल्ट के साथ, बोर्ड ने होमगार्ड और गैर-होम गार्ड के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के कट-ऑफ नंबर जारी किए हैं.

बिहार पुलिस कांस्टेबल मेरिट लिस्ट लिंक नीचे उपलब्ध है. छात्र लिंक पर क्लिक करके बिहार पुलिस कांस्टेबल फाइनल रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं. गैर-होमगार्ड पदों के लिए कुल 7973 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है.

How to Download Bihar Police Constable Merit Lists?

सबसे पहले सीएसबीसी की आधिकारिक वेबसाइट यानी csbc.bih.nic.in पर जाएं.

यहां, आपको रिजल्ट लिंक मिलेगा, '02-09-2022 Results: Final result for the post of Constable in Bihar Police. (Advt. No. 05/2020)' इस पर क्लिक करें.

अब आपके सामने एक नई फाइल खुल जाएगी यह बिहार पुलिस मेरिट लिस्ट होगी.

अब इसे डाउनलोड कर लें रोल नंबर चेक करें.

लिस्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक https://www.csbc.bih.nic.in/Advt/Notice-02-09-2022.pdf है.

पुलिस विभाग में कुल 8415 खाली पद उपलब्ध हैं. प्रीलिम्स परीक्षा 2021 में आयोजित की गई थी जिसमें 41237 उम्मीदवारों को फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट (PET) के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था. पीईटी का आयोजन 24 फरवरी से 08 अप्रैल 2022 तक किया गया था. पीईटी के बाद, अंतिम चयन के लिए कुल 18323 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी.

General कैटेगरी के लिए मेल 76 फीमेल 74, EWS कैटेगरी के लिए मेल 68, फीमेल 62, SC कैटेगरी के लिए मेल 68 नंबर और फीमेल 46 नंबर, ST कैटेगरी के लिए मेल 60 नंबर फीमेल के लिए 50 नंबर, EBC कैटेगरी के लिए मेल 72 नंबर, फीमेल 60 नंबर, BC कैटेगरी के लिए मेल 72 नंबर, फीमेल के लिए 68 नंबर,

BC Women के लिए 64 नंबर. वहीं होमगार्ड पोस्ट के लिए जनरल कैटेगरी के मेल के लिए 46 नंबर, फीमेल के लिए 42 नंबर. वहीं नॉन होम गार्ड गोरखा पोस्ट में जनरल गोरखा के मेल कैंडिडेट्स के लिए 46 नंबर और फीमेल के लिए 42 नंबर.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर