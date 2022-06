BOB Recruitment 2022: बैंक ऑफ बड़ौदा में सरकारी नौकरी के लिए करें अप्लाई, आयु सीमा 35 साल

BOB Recruitment 2022 Notification: बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने डिप्टी वाइस प्रेजिडेंट - डेटा साइंटिस्ट, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट - डेटा साइंटिस्ट, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट - डेटा इंजीनियर और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट - डेटा इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 07 जुलाई 2022 तक www.bankofbaroda.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

BOB Vacancy Details

इस भर्ती प्रक्रिया से डिप्टी वाइस प्रेजिडेंट - डेटा साइंटिस्ट के 2 पद, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट - डेटा साइंटिस्ट के 6 पद, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट - डेटा इंजीनियर के 2 पद और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट - डेटा इंजीनियर के 4 पद भरे जाने हैं. वहीं आयु सीमा की बात करें तो डिप्टी वाइस प्रेजिडेंट - डेटा साइंटिस्ट के लिए 28 से 35 साल, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट - डेटा साइंटिस्ट के लिए 25 से 32 साल, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट - डेटा इंजीनियर के लिए 28 से 35 साल और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट - डेटा इंजीनियर के लिए 25 से 32 साल होनी चाहिए.

How to Apply for BOB Recruitment 2022?

उम्मीदवारों को बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in/Career.htm पर जाना है. इसके बाद करियर सेक्शन में एक्टिव लिंक के माध्यम से उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन फॉर्मेट में खुद को ऑनलाइन रजिस्टर करना है. रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद बैंक की वेबसाइट पर वर्तमान अवसर और डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / इंटरनेट बैंकिंग आदि का उपयोग करके आवेदन फीस का भुगतान करना है.

एक्सपीरिएंस

डेटा साइंटिस्ट के लिए कम से कम 6 साल का एक्सपीरिएंस होना चाहिए. इसमें कम से कम 3 साल का अनुभव डेटा साइंटिस्ट के तौर पर होना चाहिए. डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट-डेटा इंजीनियर एंड असिस्टेंट के लिए कम से कम 3 साल का एक्सपीरिएंस होना चाहिए. इसमें कम से कम एक साल का अनुभव डेटा साइंटिस्ट के तौर पर होना चाहिए.

