Supreme Court of India Recruitment: सुप्रीम कोर्ट में निकलीं सरकारी नौकरी, सैलरी 63068 रुपये महीना तक, ये रहीं पूरी डिटेल

Supreme Court of India (SCI) Recrutiment 2022: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (एससीआई) में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के पद पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. उम्मीदवार इसकी जानकारी sci.gov.in पर आसानी से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं. कैंडिडेट्स ध्यान दें कि आवेदन की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2022 है. एससीआई जेसीए आवेदन लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर पहले से ही उपलब्ध है. हमने नीचे लिंक भी प्रदान किया है. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 30 साल से ज्यादा आयु के उम्मीदवार पात्र नहीं हैं.

पात्र उम्मीदवारों को एक ही दिन कंप्यूटर पर एक ऑब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा और टाइपिंग (अंग्रेजी) परीक्षा में शामिल होना होगा. टाइपिंग टेस्ट में क्वालीफाई करने वालों को एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बाद इंटरव्यू की तारीख होगी. इस भर्ती प्रक्रिया से 210 पद भरे जाने हैं.

SCI JCA Salary 2022

पे मैट्रिक्स के लेवल 6 के मुताबिक 35,400 रुपये महीना बेसिक पे.

एचआरए समेत भत्तों की मौजूदा दर के अनुसार अनुमानित ग्रोस सैलरी 63068 रुपये महीना (प्री रिवाइज्ड पे स्केल पीबी-2 ग्रेड पे 4200/- रुपये के साथ).

पढ़ाई आयु सीमा और आवेदन फीस

पढ़ाई की बात करें तो इन पदों पर भर्ती के लिए कैंडिडेट किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए.

इसके अलावा कंप्यूटर पर इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 35 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए.

कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए.

इन पदों पर भर्ती के लिए कैंडिडेट्स की आयु कम से कम 18 साल और अधिकतम 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. आवेदन फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 500 रुपये देने होंगे. वहीं एससी, एसटी, एक्स-सर्विसमैन, दिव्यांग, फ्रीडम फाइटर को 250 रुपये देने होंगे.

How to Apply for Supreme Court of India Jr Court Assistant 2022

आवेदन करने के लिए सबसे पहले SCI की आधिकारिक वेबसाइट main.sci.gov.in पर जाएं.

वहां आपको 'Recruitment Online Application for the post of Junior Court Assistant in the Supreme Court of India (Closing Date for online application:-10.07.2022 at 23.59 hours)' का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

अब अपना रजिस्ट्रेशन करें.

इसके बाद अपना एप्लिकेशन फॉर्म भरें.

फॉर्म पूरा भरने के बाद फीस पे कर दें.

https://examinationservices.nic.in/examsys22/root/home.aspx?enc=Ei4cajBk... इस लिंक से आप सुप्रीम कोर्ट में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं.

