BRBNMPL Recruitment 2022: यहां निकली है सरकारी नौकरी सैलरी मिलेगी 23,59,000 रुपये सालाना

Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल), भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने रोजगार समाचार (24-30) सितंबर 2022 में उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक और अन्य पदों के लिए अधिसूचना प्रकाशित की है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 08 अक्टूबर 2022 तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इन पदों पर होनी है भर्ती

उप प्रबंधक - पर्यावरण इंजीनियरिंग: 01

सहायक प्रबंधक - पर्यावरण इंजीनियरिंग: 01

सहायक प्रबंधक - सिविल इंजीनियरिंग: 05

सहायक प्रबंधक - वित्त और लेखा: 06

सहायक प्रबंधक (सुरक्षा):04

Educational Qualification

Deputy Manager - पर्यावरण इंजीनियरिंग: पर्यावरण इंजीनियरिंग या समकक्ष में फुल टाइम बी.ई. / बीटेक.

Assistant Manager- पर्यावरण इंजीनियरिंग: एनवायमेंटल इंजीनियरिंग में बी.ई. / बीटेक.

Pay level for BRBNMPL Recruitment 2022

उप प्रबंधक - पर्यावरण इंजीनियरिंग: पे लेवल- 11, अनुमानित सीटीसी - 23,59,000 रुपये /

सहायक प्रबंधक - पर्यावरण इंजीनियरिंग: पे लेवल - 10, अनुमानित सीटीसी - 20,00,000 / -

सहायक प्रबंधक - सिविल इंजीनियरिंग: पे लेवल - 10, अनुमानित सीटीसी - 20,00,000 / -

सहायक प्रबंधक - वित्त और लेखा: पे लेवल - 10, अनुमानित सीटीसी - 20,00,000 / -

सहायक प्रबंधक (सुरक्षा): पे लेवल - 10, अनुमानित सीटीसी - 20,00,000 रुपये /

How to Apply for BRBNMPL Recruitment 2022

इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन डाक द्वारा भेज सकते हैं. निर्धारित प्रारूप केवल A4 साइज के पेपर पर अपेक्षित फीस के साथ, प्रमाण पत्रों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ 08 अक्टूबर 2022 तक या उससे पहले इस पते पर भेज सकते हैं.

The CFO cum CS, Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited No.3 & 4, I Stage, I Phase, B.T.M. Layout, Bannerghatta Road Post Box No. 2924, D.R. College P.O., Bengaluru - 560 029.

