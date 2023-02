BSF Tradesman Recruitment 2023: बीएसएफ में 1410 कांस्टेबल की भर्ती! 10वीं पास कैंडिडेट्स कर पाएंगे अप्लाई

BSF Tradesman Recruitment 2023: सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट यानी rectt.bsf.gov.in पर कॉन्स्टेबल (ट्रेड्समैन) के पद के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी करने की उम्मीद है. बीएसएफ से कुल 1410 वैकेंसी भरने की उम्मीद है, जिनमें से 1343 मेल कैंडिडेट्स हैं और 67 वैकेंसी महिला कैंडिडेट्स के लिए हैं.

योग्य और इच्छुक पुरुष और महिला भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे. नोटिफिकेशन में ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख की जानकारी नोटिफिकेशन में दी जाएगी. सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को लेवल 3 के मुताबिक 21700 से लेकर 69100 रुपये महीना तक सैलरी मिलेगी. डिटेल्ड नोटिफिकेशन में बीएसएफ ट्रेड्समैन 2023 के बारे में ज्यादा जानकारी की घोषणा की जाएगी.

Educational Qualification

उम्मीदवारों को 10वीं पास होना चाहिए और आईटीआई से 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए. वहीं आयु सीमा की बात करें तो कैंडिडेट्स की कम से कम आयु 18 साल होनी चाहिए वहीं अधिकतम आयु सीमा 25 साल रखी गई है.

How to Apply for BSFRecruitment 2023 ?

बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और उनसे संबंधित बेसिक जानकारी यानी नाम, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी का उपयोग करके कैंडिडेट खुद को रजिस्टर करें.

रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद, आप 'ONLINE APPLICATION' लिंक से एक्टिव विज्ञापन को उनके क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन करके देख सकते हैं.

अब संबंधित विज्ञापन के 'APPLY HERE' लिंक पर क्लिक करें.

ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म के संबंधित क्षेत्रों को भरें और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

सभी जरूरी जानकारी भरने के बाद, आप उनके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू देख सकते हैं. अगर आप कोई सुधार करना चाहते हैं, तो "Back" दबाएं. "Submit" बटन पर क्लिक करने के बाद आवेदन में कोई सुधार नहीं किया जा सकता है.

नई नौकरी की तलाश में हैं तो तुरंत क्लिक करें

भारत की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की जरूरत नहीं