CCRAS Recruitment 2022: रिसर्च ऑफिसर, फार्मासिस्ट समेत कई पदों पर निकली वैकेंसी, 14 अगस्त से पहले इस तरह करें आवेदन

How to Apply for CCRAS Vacancy 2022: अगर सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो इस खबर को जरूर पढ़ें. सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (CCRAS) ने 38 पदों पर भर्ती निकाली है. यह भर्ती रिसर्च ऑफिसर, फार्मासिस्ट और अन्य पदों के लिए है. काउंसिल ने इस भर्ती के संबंघ में अपनी वेबसाइट ccras.nic.in पर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है. अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2022 है. ऐसे में आपको 14 अगस्त तक हर हाल में अप्लाई कर देना चाहिए.

किस पद के लिए कितनी वैकेंसी

भर्ती नोटिफिकेशन के मुताबिक, फार्मासिस्ट के लिए 25 पोस्ट, रिसर्च ऑफिसर (आयुर्वेद) के लिए 4 पोस्ट, पंचकर्म टेक्निशियन के लिए 8 पोस्ट और रिसर्च ऑफिसर (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है. जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ग्रुप A के लिए 1500 रुपये और ग्रुप C के लिए 200 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा. एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/ईडब्ल्यूएस/महिला उम्मीदवार फ्री में आवेदन कर सकते हैं. उन्हें को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा.

ये होनी चाहिए योग्यता

इस भर्ती के लिए काउंसिल ने कुछ योग्यता भी निर्धारित की है. इसके तहत अगर आप फार्मासिस्ट ग्रुप C के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से फार्मेसी, D फार्मेसी (Ay) में डिप्लोमा होना चाहिए. इसके अलावा किसी भी मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक अस्पताल में 2 साल का अनुभव भी जरूरी है. रिसर्च ऑफिसर ग्रुप A पोस्ट के लिए आवेदन करने वालों के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी से आयुर्वेद में (MD/MS)/CCIM,/NClSM द्वारा पोस्टग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी है. पंचकर्म टेक्नीशियन ग्रुप C के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का पंचकर्म में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स अनिवार्य है. वहीं, रिसर्च ऑफिसर (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) ग्रुप A के लिए आवेदन करने वालों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री अनिवार्य है. विस्तृत योग्यता संबंधी जानकारी के लिए आप भर्ती संबंधी नोटिफिकेशन जरूर देखें.

उम्र का भी रखें ध्यान

इस भर्ती के लिए सिर्फ एजुकेशन क्राइटेरिया ही नहीं, एज क्राइटेरिया भी तय की गई है. इसके अनुसार, फार्मासिस्ट के लिए 27 साल तक की उम्र होनी चाहिए. रिसर्च ऑफिसर (आयुर्वेद) के लिए 40 साल से अधिक उम्र नहीं होनी चाहि. पंचकर्म टेक्निशियन के लिए उम्र 27 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए. रिसर्च ऑफिसर (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए उम्मीदवार की उम्र 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए.

इस तरह करें आवेदन

अगर आप इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करें.

सबसे पहले काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट ccras.nic.in पर जाएं.

इसके बाद होम पेज पर रहते हुए स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएं.

अब आपको सेंटर में नोटिस और वैकेंसी का एक सेक्शन दिखेगा.

यहां संबंधित वैकेंसी पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन करें.

आपको ऑनलाइन अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल डालनी होगी.

