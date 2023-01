CISF Recruitment 2023: सीआईएसएफ में 10वीं पास के लिए निकली नौकरी, घर बैठे ऐसे करें आवेदन

CISF Recruitment Notification 2023: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) जल्द ही कांस्टेबल/ ड्राइवर और कांस्टेबल/ ड्राइवर-कम-पंप-ऑपरेटर के पद के लिए उम्मीदवारों की भर्ती करने जा रहा है. CISF इन पदों के लिए कुल 451 भर्ती करेगा. उम्मीदवार इस अवसर को सीआईएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन सीआईएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.cisfrectt.in पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से जमा किए जाने चाहिए. आवेदन जमा करने के किसी अन्य तरीके को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

जो उम्मीदवार सफलतापूर्वक अपना आवेदन जमा करेंगे, उन्हें शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए बुलाया जाएगा. फाइनल सेलेक्शन लिखित परीक्षा में योग्यता के आधार पर किया जाएगा. उम्मीदवार सीआईएसएफ ड्राइवर नोटिफिकेशन पीडीएफ के बारे में डिटेल नीचे देख सकते हैं.

इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए. इसके अलावा भारी मोटर वाहन या परिवहन वाहन या हल्के मोटर वाहन और मोटर साइकिल चलाने का 03 साल का अनुभव होना चाहिए. आयु सीमा की बात करें तो कैंडिडेट की आयु कम से कम 21 साल होनी चाहिए वहीं अधिकतम आयु सीमा 27 साल रखी गई है. सैलरी की बात करें तो कैंडिडेट्स को पे मेट्रिक्स लेवल 3 के मुताबिक 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये महीने तक सैलरी मिलेगी.

How to Apply for CISF Driver Recruitment 2022

CISF में इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://cisfrectt.in पर जाना होगा.

अब आपके सामने “Login” का बटन मिलेगा उसपर क्लिक करें. इसके बाद “NEW REGISTRATION” पर जाएं. यहां अपना रजिस्ट्रेशन कर दें.

अब लॉगिन करें और “APPLY PART” पर जाएं.

अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा यहां आपको ‘Registration Id और password” डालकर सबमिट कर देना है.

अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा. यहां आपको “CONSTABLE/DRIVER & DCPO - 2022” पर क्लिक करना है.

अब अपना पूरा एप्लिकेशन फॉर्म भरें और एक बार सभी डिटेल चेक कर लें. इसके बाद सबमिट कर दें.

अब अपने फोटो और साइन अपलोड कर दें.

इसके बाद आवेदन फीस पे करें.

अब पेमेंट करने के बाद इसका प्रिंट आउट ले लें.

नई नौकरी की तलाश में हैं तो तुरंत क्लिक करें

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की जरूरत नहीं