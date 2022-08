Delhi Police Job: दिल्ली पुलिस में इन पदों पर नौकरी पाने वालों को मिलेगी इतनी सैलरी, 53 साल है आयु सीमा

Delhi Police Recruitment 2022: दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DPHCL) में टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल स्टाफ के पद खाली हैं. ग्यारह महीने की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर जूनियर इंजीनियर (जेई) और अकाउंटेंट कम कैशियर के पद के लिए पद उपलब्ध हैं, जिसे लोगों के प्रदर्शन पर बढ़ाया जाएगा.

इच्छुक लोगों को अपना आवेदन आखिरी तारीख 18 अगस्त 2022 को या उससे पहले जमा करना जरूरी है. आवेदन सभी कार्य दिवसों में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक कार्यालय में ऑफलाइन मोड के माध्यम से जमा किए जाने चाहिए. नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइटों यानी www.delhipolice.nic.in और www.dphcl.org पर जारी किया गया है. उम्मीदवार नीचे आवेदन, शैक्षिक योग्यता और अन्य डिटेल जमा करने की प्रक्रिया चेक कर सकते हैं.

इस भर्ती प्रक्रिया से जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 10 पद भरे जाने हैं. वहीं अकाउंटेंट कम कैशियर का एक पद भरा जाना है. सैलरी की बात करें तो जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद पर 35000 रुपये महीना सैलरी मिलेगी. वहीं अकाउंटेंट कम कैशियर के पद पर 30000 रुपये महीना सैलरी मिलेगी.

Educational Qualification

जूनियर इंजीनियर (सिविल) के लिए कैंडिडेट्स बी.टेक/बीई (सिविल) निर्माण, डिजाइन और इसी तरह के क्षेत्रों में कम से कम तीन साल के अनुभव के साथ.

अकाउंटेंट कम कैशियर के लिए आईसीडब्ल्यूए/बी.कॉम/बी.एससी. (गणित) / बीए (गणित) या समकक्ष के साथ ही अकाउंट्स में कम से कम 3 साल का अनुभव.

आयु सीमा की बात करें तो इन पदों के लिए कैंडिडेट्स की आयु 53 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

How to Apply for Delhi Police Recruitment 2022?

एप्लिकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड पोस्ट या ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है. ईमेल आईडी dphcltd@yahoo.com है. आवेदन फॉर्म सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक वर्किंग आवर में पहुंच जाना चाहिए. आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 अगस्त 2022 है.

