ESIC Delhi Recruitment 2022: ईएसआईसी दिल्ली में इन पदों पर नौकरी के लिए करें अप्लाई, ये रही पूरी डिटेल

ESIC Delhi Recruitment 2022 Last Date: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने अलग अलग डिसिप्लेन में डायरेक्ट भर्ती के आधार पर स्पेशलिस्ट ग्रेड- II (जूनियर स्केल) के 28 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. इन पदों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 26 जुलाई 2022 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं. नोटिफिकेशन के मुताबिक अतिरिक्त योग्यता के साथ अपेक्षित विशेषता में पोस्ट ग्रेजुएट योग्यता समेत अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार ईएसआईसी दिल्ली भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं.

Important Dates for ESIC Delhi Recruitment 2022

आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 जुलाई 2022 है.

असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, लाहौल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की आखिरी तारीख 02 अगस्त 2022 है.

Vacancy Details for ESIC Delhi Recruitment 2022:

स्पेशलिस्ट ग्रेड- II (जूनियर स्केल) -28

स्पेशलिटी

एनैस्थिसिया -06

बायोकेमिस्ट्री-02

डर्मेटोलॉजी -01

जनरल मेडिसिन-03

जनरल सर्जरी-06

पैथोलॉजी-01

बाल रोग -01

साइकेट्री -01

रेडियोलॉजी-07

How to Apply for ESIC Delhi Recruitment 2022

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 26 जुलाई 2022 तक या उससे पहले ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं.

Eligibility Criteria for ESIC Delhi Recruitment 2022

भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की तीसरी अनुसूची (लाइसेंसधारी योग्यता के अलावा) के भाग- II की पहली या दूसरी अनुसूची में शामिल एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता. तीसरी अनुसूची के भाग- II में शामिल शैक्षिक योग्यता धारकों को भी पूरा करना चाहिए, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उप धारा (3) में निर्धारित शर्तें.

नोटिफिकेशन में दी गई अपेक्षित विशेषता में पोस्ट ग्रेजुएट योग्यता.

एक अवधि के लिए विशेषता से जुड़े एक जिम्मेदार पद पर काम का अनुभव.

स्नातकोत्तर डिग्री धारक के मामले में 3 साल.

स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक के मामले में 5 साल.

पद की शैक्षणिक योग्यता की डिटेल्स के लिए नोटिफिकेशन देखें.

