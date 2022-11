IBPS Recruitment 2022: बैंकों में नौकरी के लिए आज से करें अप्लाई, ये रहीं पूरी डिटेल

IBPS SO Vacancy 2022: इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन अपनी वेबसाइट यानी ibps.in पर आज यानी 01 नवंबर 2022 से शुरू करने जा रहा है. जो कैंडिडेट्स सरकारी बैंकों में नौकरी करना चाहते हैं, वे जल्द आवेदन जमा कर सकते हैं. आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 21 नवंबर 2022 है.

इसमें देशभर में हिस्सा लेने वाले बैंकों के तहत लॉ ऑफिसर, आईटी अधिकारी, कृषि क्षेत्र अधिकारी, राजभाषा अधिकारी, मानव संसाधन / व्यक्तिगत अधिकारी और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 710 पद हैं. हिस्सा लेने वाले बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक हैं.

अन्य डिटेल्स जैसे परीक्षा की तारीख, योग्यता, अनुभव और ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया यहां दी गई है. इसके लिए प्री एग्जाम 24 और 31 दिसंबर 2022 को होगा. इसके लिए एडमिट कार्ड दिसंबर में जारी किए जाएंगे तारीख फाइनल नहीं हुई है. वहीं मेन्स एग्जाम 29 जनवरी 2023 को होगा. मेन्स एग्जाम का रिजल्ट फरवरी 2023 में जारी किया जाएगा. आयु सीमा की बात करें तो इसके लिए कैंडिडेट की आयु सीमा कम से कम 20 साल है वहीं अधिकतम आयु सीमा 30 साल रखी गई है. वहीं SC/ST/PWBD कैंडिडेट्स को 175 रुपये की आवेदन फीस देनी पड़ेगी. बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए आवेदन फीस 850 रुपये है.

IBPS SO 2022 Selection Process

IBPS SO Prelims Exam 2022

IBPS SO Mains Exam 2022

IBPS SO Interview 2022

IBPS SO Provisional Allotment 2022

How to Submit IBPS PO Application Form ?

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको “CRP Specialist Officers” and then click on the option “CLICK HERE TO APPLY ONLINE FOR CRP- Specialist Officers (CRP-SPL-XII)” का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा इस पेज पर “CLICK HERE FOR NEW REGISTRATION” पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करें.

रजिस्ट्रेशन करने के बाद फोटो साइन और उल्टे हाथ के अंगूठा का इंप्रेशन अपलोड करें.

सबसे आखिर में पेमेंट कर दें.

