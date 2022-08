IIT Mandi recruitment 2022: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में रजिस्ट्रार व नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती, 27 अगस्त से पहले करें अप्लाई

How to Apply for IIT Mandi recruitment 2022: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी में नौकरी का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है. यहां रजिस्ट्रेशन व नॉन-टीचिंग पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है. अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो 27 अगस्त 2022 तक अप्लाई कर दें. ऐप्लिकेशन फॉर्म ऑनलाइन जमा करना होगा. इसके लिए आईआईटी मंडी ऑफिशियल वेबसाइट iitmandi.ac.in पर विजिट करें. हालांकि फॉर्म भरने व जमा करने से पहले आपको भर्ती से संबंधित सारी जानकारी वेबसाइट पर ही जाकर देखना चाहिए.

इन पदों पर निकली है भर्ती

आईआईटी मंडी की ओर से निकाली गई इस भर्ती के तहत कुल 16 पदों को भरा जाएगा. योग्य कैंडिडेट्स की नियुक्ति से पहले उन्हें टेस्ट औऱ इंटरव्यू से गुजरना होगा. खाली पड़े 16 पदों में से एक पद पर रजिस्ट्रार की नियुक्ति होगी, जबकि बाकी 15 पद नॉन-टीचिंग स्टाफ का सेलेक्शन होगा. यहां आपको ये भी बता दें कि इसमें आवेदन करने वालों को 100 रुपये का आवेदन शुल्क भी भरना होगा. हालांकि रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को इसमें छूट मिलेगी.

इस तरह करें आवेदन

अगर आप आईआईटी मंडी भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मन बना चुके हैं, तो आपको तय समय में इन स्टेप्स के जरिये अपना फॉर्म भरना होगा.

सबसे पहले आईआईटी मंडी की ऑफिशियल वेबसाइट iitmandi.ac.in ओपन करें.

अब होम पेज पर Career टैब लिखा मिलेगा. इस पर क्लिक करें और करेंट वैकेंसीज को देखें.

इसके बाद ऐप्लिकेशन फॉर्म पर क्लिक करें. यहां आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल्स डालनी होगी.

इसके बाद सब्मिट करके आगे बढ़ें और फिर आवेदन शुल्क का भुगतान कर दें.

अब आवेदन फॉर्म को आखिरी बार सब्मिट करने के लिए सब्मिट पर क्लिक कर दें.